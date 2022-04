Κοινωνία

Θάνατος Μαλένας - Λέων: Δεν διαπιστώνεται ίκτερος, βασικό εύρημα της ηπατικής ανεπάρκειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ανάρτηση από τον ιατροδικαστή για το θάνατο της μικρής Μαλένας.



Στις συνθήκες θανάτου της Μαλένας, αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Όπως γράφει ένα βασικό κλινικό εύρημα της ηπατικής ανεπάρκειας είναι ο ίκτερος ο οποίος διαπιστώνεται στο ανθρώπινο σώμα (και στο νεκροτομείο) ακόμα και από φοιτητή ιατρικής. Στην ιατροδικαστική έκθεση της Μαλένας δεν υπάρχει τέτοια διαπίστωση».

Ο ιατροδικαστής παραθέτει και τη σχετική βιβλιογραφία.

Ένα βασικό κλινικό εύρημα της ηπατικής ανεπάρκειας είναι ο ίκτερος ο οποίος διαπιστώνεται στο ανθρώπινο σώμα (και στο νεκροτομείο) ακόμα και από φοιτητή ιατρικής. Στην ιατροδικαστική έκθεση της Μαλένας δεν υπάρχει τέτοια διαπίστωση. Ακολουθεί βιβλιογραφία: #πατρα pic.twitter.com/QnCZxQ0dVt

— Γρηγόρης Λέων (@grigorisleon) April 20, 2022

Χθες σε άλλη ανάρτησή του ο Γρηγόρης Λέων έδειξε με ένα σκίτσο πώς το παιδάκι από την Πάτρα πέθανε από ασφυξία. Σημείωσε, μάλιστα, ότι τα τραύματα από τις φωτογραφίες που ελήφθησαν είναι πλήρως συμβατά με ασφυξία.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνταξιούχοι - Έκτακτο επίδομα: Ποιοι το δικαιούνται

Πισπιρίγκου – Παπαδόπουλος: Το mail ανήκει στον Δασκαλάκη, δεν έχουμε κωδικό

Ο Καβάκος έλαβε το Χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων (εικόνες)