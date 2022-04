Κόσμος

Τσαβούσογλου: Με την Ελλάδα υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούμε να λύσουμε

Της Άννας Ανδρέου

Για προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν με την Ελλάδα έκανε λόγο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNNTurk, μιλώντας για συνεχόμενη ένταση στην ανατολική Μεσόγειο και άλυτες διαφωνίες στο Αιγαίο.

«Η Ελλάδα είναι γείτονάς μας, αλλά υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούμε να λύσουμε. Αυτά τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν από τη Λωζάνη. Επήλθε ειρήνη, αλλά επειδή υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν ακόμη, προκαλούνται εντάσεις κατά καιρούς. Απαντήσαμε στις κινήσεις τους στην ανατολική Μεσόγειο. Η ένταση συνεχίζεται. Έχουμε διαφωνίες στο Αιγαίο. Τα προβλήματα δεν λύνονται σε μία συνάντηση. Συνεχίσαμε τις διαβουλεύσεις. Εξάλλου, με την περσινή επίσκεψη του Δένδια στην Άγκυρα, άνοιξαν 25 άρθρα για τα οποία υπάρχει δουλειά να γίνει. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που θα βελτιώσουν τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας», υποστήριξε.

Για την πολιτική της Τουρκίας να μην συμμετέχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ κατηγόρησε Ελλάδα και Κύπρο. «Εμείς όμως δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουμε σε κυρώσεις υπό αυτές τις συνθήκες. Για μη συμμετοχή μας στις κυρώσεις αντέδρασαν μόνο η Ελλάδα και ο ‘Ε/κ τομέας’. Η Ελλάδα και οι Ε/Κ προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στην ΕΕ να λάβει απόφαση κυρώσεων, αλλά οι δυτικές χώρες κατανοούν την απόφασή μας να μην συμμετάσχουμε στις κυρώσεις. Ο ρόλος που παίζουμε εκτιμάται από τη Δύση».



Για τα αμερικανικά πολεμικά F35, o Τούρκος Υπουργός δήλωσε πως «αν συνεχιστεί αυτή η προσέγγιση (με τις ΗΠΑ), πιστεύω ότι το θέμα των F-35 θα έρθει στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα, έστω και όχι τώρα. Οι ΗΠΑ είναι πλέον πιο ευέλικτες».

Για τις σχέσεις με τον Ισραήλ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «υπάρχουν πολύ σοβαρά αποθέματα στα ισραηλινά ύδατα. Και η Τουρκία είναι η πιο οικονομική διαδρομή για τη μεταφορά τους. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να υλοποιηθούν κάποια έργα».

