Φωτιές: δασοκομάντος, αύξηση ποινών και περιπολίες του Στρατού

Τι είπε ο Χρήστος Στυλιανίδης σχετικά με τις προληπτικές περιπολίες και τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις βαριές ποινές για εμπρησμό από αμέλεια και τους δασοκομάντος.

Με αυξημένες περιπολίες, στις οποίες θα συμμετάσχουν ο Στρατός μαζί με τις δασικές υπηρεσίες και τους πυροσβέστες, θα ενισχυθεί η πρόληψη κατά την αντιπυρική περίοδο, όπως ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, σήμερα στην ΕΡΤ.

Ακόμη, ανακοίνωσε το σώμα των δασοκομάντος (440 δασοπυροσβέστες και 60 δασολόγοι) θα είναι έτοιμο τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, καθώς έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία επιλογής τους. Παράλληλα, ο κ. Στυλιανίδης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια που γίνεται μαζί με το υπουργείο Δικαιοσύνης να αυξηθούν οι ποινές για τις πυρκαγιές που οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Είχαμε αυτήν την περίοδο πυρκαγιές, περίπου τις ίδιες όπως κάθε χρόνο, το 96% αυτών προήλθε από ανθρώπινη αμέλεια. Γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε με το υπουργείο Δικαιοσύνης να αυξήσουμε τις ποινές έτσι ώστε να σταλεί ένα μήνυμα που θα είναι αποτρεπτικό και προληπτικό. Δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει τόσο κόστος από ανθρώπινη αμέλεια διότι κάποιος, δυστυχώς, είναι ανεύθυνος και αφήνει με το κάψιμο κάποιων κλαδιών να φτάσει να γίνει δασική πυρκαγιά», σημείωσε.

Σχετικά με την αντιπυρική περίοδο, ο υπουργός τόνισε ότι το σώμα των δασοκομάντος θα αποτελέσει σημαντική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. «Θα είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση ότι θα έχουμε αυτούς τους 500 ανθρώπους πολύ καλά εκπαιδευμένους. Είναι άνθρωποι που με βάση τα κριτήρια που θα επιλεγούν είναι από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού, έχουν το 95% περάσει από το Πυροσβεστικό Σώμα ως εθελοντές ή ως εποχιακοί», επεσήμανε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι φέτος τα εναέρια μέσα θα είναι περισσότερα και πιο αποτελεσματικά ενώ πρόσθεσεσ πως μέσα από χορηγίες που γίνονται οι πυροσβέστες και οι εθελοντές θα έχουν καλύτερο εξοπλισμό. «Φέτος ενισχυόμαστε σε περισσότερα εναέρια μέσα, λύσαμε ένα μείζον, χρονίζον πρόβλημα με τον μηχανισμό του ΝΑΤΟ, που για χρόνια ταλαιπωρείτο η χώρα. Θα έχουμε περισσότερα, πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά εναέρια μέσα. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από χορηγίες που γίνονται να εξυπηρετήσουμε τους πυροσβέστες και τους εθελοντές μας, που ήδη προετοιμάζονται, να έχουν καλύτερο εξοπλισμό», ανέφερε.

Για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ σημείωσε πως παρά τη γραφειοκρατία που υπάρχει οι διαδικασίες κινούνται πολύ γρήγορα και τόνισε: «Είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Φέτος θα έχουμε και στρατό με περίπολα μαζί με τους πυροσβέστες και άλλους από τις δασικές υπηρεσίες και αυτή η αύξηση περιπόλου θα μας βοηθήσει να έχουμε τον έλεγχο και να αντιδράσουμε στο πρώτο 15λεπτο - 20λεπτο -αν είναι δυνατόν- που εμφανίζεται η πυρκαγιά. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο».

Επιπλέον, μίλησε για τη συνεργασία, μετά από 24 χρόνια, ανάμεσα σε Πυροσβεστική και δασικές υπηρεσίες επισημαίνοντας ότι δημιουργήθηκε μία νέα αρχή, «ένοιωσαν ότι είναι μία οικογένεια που πρέπει να δράσει από κοινού για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Αυτή η συνέργεια δημιουργεί πολλαπλάσια αποτελεσματικότητα».

Τέλος, απαντώντας σε δημοσιεύματα ότι φέτος, το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, υπήρξαν περισσότερες καμένες εκτάσεις από ότι τα προηγούμενα χρόνια ο υπουργός είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. «Ίσα-ίσα επειδή έδρασε γρήγορα το Πυροσβεστικό Σώμα είχαμε πολύ λιγότερες. Είχαμε 9.000 φέτος ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 είχαμε 19.500. Αυτό για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να στείλουμε το μήνυμα στους πυροσβέστες μας ότι αναγνωρίζουμε το ηρωικό τους έργο. Χρειάζεται σεβασμός προς το Πυροσβεστικό Σώμα», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.

