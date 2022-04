Οικονομία

Μητσοτάκης για αναβάθμιση S&P: είμαστε μια ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα

Η Standard & Poor’s, προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, κατά μία βαθμίδα. Τι αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Με ανάρτησή του στο Twitter, σχολίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor’s,

Η Standard & Poor’s, προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, κατά μία βαθμίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: "Η αναβάθμιση από την S&P μετά από δύο χρόνια πανδημίας και εν μέσω πολέμου επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία."

Και συνεχίζει: "Είμαστε μια ανάσα από την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, μια σφραγίδα αξιοπιστίας που θα αναβαθμίσει τις επενδυτικές και αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας. Συνεχίζουμε σταθερά με την ίδια σοβαρότητα, προσήλωση και σκληρή δουλειά για την τελική ευθεία!"

Η δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα:

«O οίκος αξιολόγησης “S&P Global Ratings” προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, κατά μία βαθμίδα.

Έτσι γίνεται ο τρίτος οίκος αξιολόγησης, και δεύτερος από τους επιλέξιμους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που τοποθετεί τη χώρα ένα, μόλις, “σκαλοπάτι” πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Πρόκειται δε για την 9η – κατά σειρά – αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία δυόμισι χρόνια, παρά τις διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις.

Η παραπάνω θετική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα – και, ταυτοχρόνως, επιστέγασμα – της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, της διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων, της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών, της βελτίωσης της ποιότητας του πλούτου της χώρας μέσω της αύξησης επενδύσεων και εξαγωγών, της μείωσης των “κόκκινων” δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, της συρρίκνωσης της ανεργίας, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ωστόσο, δεν παραγνωρίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις, τους κινδύνους και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν το τελευταίο διάστημα οι διεθνείς εξελίξεις.

Γι’ αυτό, συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και σύνεση να ενισχύουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στον βέλτιστο εφικτό βαθμό, ενώ παράλληλα παραμένουμε πιστοί στην κεντρική μας στόχευση για την επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών, καλών θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

