Άγιο Φως: με τιμές η άφιξή του στην Αθήνα

Με μία τιμητική τελετή, έφτασε στη χώρα μας το Άγιο Φως, έτοιμο να μεταφερθεί σε όλες τις άκρες της χώρας.

Λίγα λεπτά μετά τις 8:30 μμ έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με ειδική πτήση της Aegean, το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα.

Η υποδοχή του Ανέσπερου Φωτός σε μια λιτή τελετή στο αεροδρόμιο και ακολούθως η μεταφορά του στην Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα. Παράλληλα, είναι προγραμματισμένη η μεταλαμπάδευσή του, με πτήσεις της Aegean και της Sky express, στην ελληνική επικράτεια, στους ορθόδοξους ναούς που απόψε θα μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως.

Στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως και τη μεταφορά του στην Ελλάδα είχε μεταβεί από τη Μεγάλη Παρασκευή ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη.

Μετά την Αφή του Αγίου Φωτός στο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, ο Πατριάρχης παρέδωσε το Άγιο Φως στον εκπρόσωπο της ελληνικής πολιτείας, υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ενώ σε ειδικό φανάρι το μετέφερε στην Αθήνα ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου.

«Με αισθήματα σεβασμού και ταπεινοφροσύνης παραλαμβάνω σήμερα το Άγιο Φως από τα χέρια σας, Μακαριώτατε. Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για εμένα προσωπικά να παραστώ φέτος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ως επικεφαλής εκλεκτής επίσημης αντιπροσωπείας της πατρίδος μας στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως. Πρόκειται για ιδιαίτερο προνόμιο, να έχω την ευθύνη για την μεταφορά του Θείου Φωτός και του αναστάσιμου μηνύματος στην Ελλάδα» ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών στην αντιφώνησή του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κατά την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

«Η Αφή του Αγίου Φωτός λειτουργεί λυτρωτικά για την πίστη όλης της Χριστιανοσύνης. Το Παλαίφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφική Αδελφότητα, υπό την σεπτή καθοδήγηση σας, Μακαριώτατε, είναι ο θεματοφύλακας αυτής της μεγάλης και λυτρωτικής παράδοσης, συνεχίζοντας τον από αιώνων αγώνα τους, στην πρώτη γραμμή υπέρ της Ορθοδοξίας. Μια προσφορά θυσίας, εγκαρτέρησης και ψυχραιμίας που μόνον τα δοκιμασθέντα μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητος θα μπορούσαν να επιδείξουν, όπως άλλωστε ιστορικά επιβεβαιώνεται. Η ελληνική πολιτεία έχει σταθεί πάντοτε αρωγός, στηρίζοντας το Πατριαρχείο και την Αγιοταφική Αδελφότητα στην προσπάθεια να διαφυλαχθούν αλώβητα από τον χρόνο και τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες τα ιερά προνόμια και ο αναντικατάστατος πνευματικός ρόλος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας» επισήμανε επιπροσθέτως ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Δήλωσε, τέλος, ότι «τις ημέρες αυτές αισθανόμεθα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, την ανάγκη λυτρώσεως και ελπίδας, που μόνον το Θείο Δράμα και η Ανάσταση του Θεανθρώπου προσφέρουν στον κόσμο» και ευχήθηκε: Είθε το Άγιο Φως, το οποίο μεταλαμπαδεύει το μήνυμα της ζωής, της χαράς και της ελπίδας, να μεταφέρει σε ολόκληρη την Οικουμένη, ανεξάρτητα από εθνικότητα και φυλή, τη δόξα του Θεού και την πίστη των ανθρώπων. Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους.

Στην αποστολή για την τελετή Αφής και μεταφοράς του Αγίου Φωτός, εκτός από τον υφυπουργό Εξωτερικών, μετείχαν μεταξύ άλλων, ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Ελλάδα Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ, οι βουλευτές Μάξιμος Χαρακόπουλος, Σταύρος Κελέτσης και Ιωάννης Σαρακιώτης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών κ.ά.

