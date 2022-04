Οικονομία

Πάσχα - Μέσα Μεταφοράς: τα δρομολόγια Κυριακή και Δευτέρα

Με ποιες αλλαγές θα εκτελούνται τα δρομολόγια από τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Με ειδικό πρόγραμμα και αραιά δρομολόγια θα λειτουργήσουν την Κυριακή και την Δευτέρα του Πάσχα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Μετρό (γραμμές 1,2&3) και το Τραμ, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη συχνότητα των δρομολογίων έως και την Δευτέρα του Πάσχα. Οι χρονοαποστάσεις των δρομολογίων στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Στη Γραμμή 1 από τις 05:30 έως τις 23:30 στα 10,5' και τις λοιπές ώρες λειτουργίας στα 15'.

Στις Γραμμές 2 & 3, καθ' όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας, στα 10'.

Στο Τραμ, καθ' όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας στα 15'.

Στα λεωφορεία και τρόλεϊ, την Κυριακή του Πάσχα και την Δευτέρα του Πάσχα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Κυριακής (περίοδος καλοκαιριού).





