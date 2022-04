Κοινωνία

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Ποια ήταν η δικαιολογία της Δήμητρας Πισπιρίγκου για την απομάκρυνση των αντικειμένων από τους τάφους και οι φωτογραφίες που δείχνουν την αλήθεια.

Σάλο προκάλεσε εχτες η είδηση πως η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας, με τη χρήση κεταμίνης, πήγαν στο νεκροταφείο που βρίσκονται τα τρια κοριτσάκια που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή και αφαίρεσαν από τους τάφους όλα τα αντικείμενα που είχαν αφήσει άνθρωποι στη μνήμη τους.

Για το γεγονός, απάντησε η Δήμητρα Πισπιρίγκου σε τοπικό μέσο και δήλωσε πως κάλεσε την καντηλανάφτισσα να μην αφήνει πάνω στο μνήμα ό,τι αφήνει ο κόσμος, με αποτέλεσμα μετά από μέρες η εικόνα να είναι… γεμάτη λιωμένα κεριά, πεταμένα αρκουδάκια και άλλα. Ακόμη επισήμανε πως όσα ακούστηκαν ότι πετάχτηκαν τα αντικείμενα στα σκουπίδια, “δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα”.

Όπως τόνισε, δίπλα από τον τάφο ο χώρος είχε μετατραπεί σε “σκουπιδότοπο” γι’ αυτό και δόθηκε εντολή στη γυναίκα που έχει επιφορτιστεί με την επιμέλεια του τάφου, να μην αφήνει το μνήμα σε ακαταστασία.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα flamis.gr, η εικόνες ακαταστασίας, που επικαλέστηκε η Δήμητρα Πισπιρίγκου, δεν υπήρξαν ποτέ, όπως μαρτυρά φωτογραφία από το μνήμα των δύο κοριτσιών, της Ίριδας και της Μαλένας από τη Μεγάλη Παρασκευή.

