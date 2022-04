Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Από το υψηλό φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων αντλούμε πίστη

Τι δήλωσε κατά το Πασχαλινό της μήνυμα από την Ξάνθη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

"Από το υψηλό φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων αντλούμε πίστη και αισιοδοξία για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας", επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσκεψη της στην XXV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία στο Πετροχώρι της Ξάνθης.

"Ανήμερα του Πάσχα θέλησα να βρεθώ στη Θράκη, κοντά στους αξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων μας Δυνάμεων, που με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπερασπίζονται την εθνική μας ανεξαρτησία και την ασφάλεια της χώρας.

Από το υψηλό τους φρόνημα, αντλούμε πίστη και αισιοδοξία για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας.

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά!", δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκαν στο στρατόπεδο ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, και ο διοικητής της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, ταξίαρχος Γιώργος Βασιλειάδης, ενώ άγημα απέδωσε τιμές με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η κ. Σακελλαροπούλου αντάλλαξε ευχές και τσούγκρισε κόκκινα αυγά με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες. Τους είπε πως είναι έθιμο η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας σε στρατιωτική μονάδα την Κυριακή του Πάσχα και ευχήθηκε "χρόνια πολλά" στους ίδιους και τις οικογένειες τους.

