Το καρναβάλι του Ρίο επέστρεψε δυναμικά (εικόνες)

Μετά την αναγκαστική διακοπή λόγω πανδημίας το Sambadrome του Ρίο υποδέχτηκε και πάλι την φαντασμαγορική παρέλαση με τους καλύτερους χορευτές σάμπα



Το καρναβάλι του Ρίο είναι και πάλι εδώ!

Μετά την απουσία λόγω Covid το πιο ζωνταντό, πολύχρωμο και κεφάτο καρναβάλι του πλανήτη επέστρεψε στους δρόμους της βραζιλιάνικης πόλης.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η εκδήλωση πρέπει να αναβληθεί. Απλούστατα δεν μπορούμε να την κάνουμε τον Φεβρουάριο. Οι σχολές σάμπας δεν έχουν ούτε τον χρόνο, ούτε τους χρηματοδοτικούς και οργανωτικούς πόρους ώστε να είναι έτοιμες τον Φεβρουάριο», είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ο Ζόρζι Καστανιέιρα, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Σχολών Σάμπας του Ρίο (LIESA), που οργανώνει το καρναβάλι.

Δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένοι στο Sambadrome του Ρίο ντε Τζανέιρο παρακολούθησαν το φαντασμαγορικό θέαμα με τα εκατοντάδες εντυπωσιακά άρματα και τους επιδέξιους χορευτές από τις κορυφαίες σχολές σάμπα του Ρίο.

Το Sambadrome του Ρίο φιλοξενεί την παρέλαση από τη δεκαετία του 1980 και είναι σύμβολο των εορτασμών του καρναβαλιού της Βραζιλίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν καταφύγιο για περισσότερους από 400 άστεγους και χρησίμευε και ως σταθμός εμβολιασμού.





