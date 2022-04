Τεχνολογία - Επιστήμη

Έλον Μασκ: Όλο και πιο κοντά στην εξαγορά του Twitter

Σύμφωνα με πηγές, ο όμιλος ενδέχεται να ανακοινώσει ακόμη και σήμερα την εξαγορά του από το «αφεντικό» της Tesla

Ο Έλον Μασκ φαίνεται ότι πλησιάζει τον στόχο του, να εξαγοράσει το Twitter και πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σήμερα ότι ο όμιλος είναι έτοιμος να δεχτεί την προσφορά του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, γεγονός που οδηγεί στην άνοδο της μετοχής της πλατφόρμας στη Γουόλ Στριτ.

Σύμφωνα με πολλές πηγές, τις οποίες επικαλούνται οι εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal καθώς επίσης και το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο όμιλος ενδέχεται να ανακοινώσει ακόμη και σήμερα την εξαγορά του από το «αφεντικό» της Tesla

Ο Μασκ είχε προτείνει στα μέσα Απριλίου να αγοράσει όλον τον όμιλο έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή. Εφόσον γίνει δεκτή η πρόταση, η αξία του Twitter θα φτάσει τα 43 δισεκ. δολάρια, από περίπου 38,5 δισεκ. σήμερα.

Σε επιστολή του προς τον επικεφαλής της πλατφόρμας, Μπρετ Τέιλορ, στις 13 Απριλίου, ο Έλον Μασκ επισημαίνει ότι η προσφορά του είναι «η καλύτερη» ενώ διευκρινίζει ότι είναι τελική. Για να προχωρήσουν οι αλλαγές, ο ίδιος θεωρεί ότι το Twitter θα πρέπει να βγει εκτός χρηματιστηρίου, αναφέροντας πως «δεν έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση, ούτε πιστεύω ότι μπορώ να προχωρήσω στις απαραίτητες αλλαγές όσο η εταιρεία είναι εισηγμένη».

Αν η προσφορά του δεν γίνει δεκτή, όπως γράφει, «θα χρειαστεί να επανεξετάσω την στάση μου ως μέτοχος».

Ο εκκεντρικός μεγιστάνας επισημαίνει ότι «το Twitter έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Θα τις ξεκλειδώσω. Το Twitter θα πρέπει να μετατραπεί σε ιδιωτική εταιρεία» ανέφερε.

Μόλις έγινε γνωστή η πρόταση εξαγοράς, οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 11% στις προχρηματιστηριακές συναλλαγές.

