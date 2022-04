Κόσμος

Ερντογάν κατά Μπάιντεν: Ψευδής η δήλωση για τους Αρμένιους

Την αντίδραση του Προέδρου της Τουρκίας προκάλεσε η δήλωση του Τζο Μπάιντεν.

Για «ψευδείς αναφορές» του Τζο Μπάιντεν σχετικά με την αρμενική γενοκτονία έκανε λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ότι «η δήλωση Μπάιντεν περιέχει εντελώς ψευδείς αναφορές. Ο κ. Μπάιντεν πρέπει πρώτα να γνωρίζει καλά την ιστορία, διαφορετικά είναι απαράδεκτο να σηκώνεται και να επιχειρεί αμφισβήτηση της Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρμενική κοινότητα θα υποφέρει περισσότερο από αυτή την υποκρισία».

Για τη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο. Γκουτέρες, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «έχουμε αξιολογήσει διεξοδικά την τρέχουσα κατάσταση και τα βήματα που μπορούν να γίνουν. Καταρχάς, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός και διαρκή ειρήνη. Αύριο θα συναντηθούμε με τον Πούτιν. Διαπραγματευόμαστε για τον τερματισμό του πολέμου».

