Παράξενα

Νέα Φιλαδέλφεια: Σκυλάκι πέθανε από τρόμο για τα βεγγαλικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες ζωάκια εξαφανίστηκαν το βράδυ της Ανάστασης

Το βράδυ της Ανάστασης ένα σκυλάκι έχασε τη ζωή του από τον τρόμο που ένιωσε λόγω των βεγγαλικών.

Τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από τους κρότους των βεγγαλικών τη νύχτα της Ανάστασης που δεν άντεξε

Η σκυλίτσα είχε ζήσει για κάποια χρόνια ως αδέσποτο, αλλά στη συνέχεια υιοθετήθηκε από μια οικογένεια που της έδωσε πάρα πολλή αγάπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αθηνών - Κορίνθου: τροχαίο και μεγάλο μποτιλιάρισμα

Ρούλα Πισπιρίγκου: ο νέος έλεγχος και η μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για το τεστ πατρότητας

Επιδότηση καυσίμων: άνοιξε η πλατφόρμα