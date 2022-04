Τεχνολογία - Επιστήμη

Μαγιορκίνης για οξεία ηπατίτιδα: 99% βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ μίλησε για την έξαρση της οξείας ηπατίτιδας στα παιδιά και τη χαλάρωση των μέτρων του κορονοϊού.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Γκίκας Μαγιορκίνης για την οξεία ηπατίτιδα και την έξαρση που σημειώνεται σε όλο τον πλανήτη.

Ο καθηγητής του τμήματος Υγιεινής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε πως, πρόκειται για μία φλεγμονή του ήπατος που χαρακτηρίζεται, συνήθως, από κιτρίνισμα στο λευκό του ματιού και όταν το παιδί έχει υψηλό πυρετό, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Πρόσθεσε ότι, πρόκειται για εκτεταμένο ιό στον οποίο αντιδρούν τα παιδιά τα οποία έχουν μια γενετική ευαισθησία. Πρόκειται για μία σπάνια επιπλοκή ενός πολύ διαδεδομένου ιού. Τον αδενοϊό 41, κατά πάσα πιθανότητα, που έχει απομονωθεί στο 77% των παιδιών που έχουν εξεταστεί για αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι το 23% δεν τον είχε, απλά δεν τον ανίχνευσαν.

Αναφορικά με τα συμπτώματα, είπε πως, βασικό ύποπτο σύμπτωμα είναι το κιτρίνισμα (ίκτερος) του δέρματος και των ματιών και πως ο πυρετός δεν είναι τόσο ανησυχητικός.

«Ο ιός αυτός κυκλοφορεί στη χώρα μας χρόνια… Αυτός ο ιός κυκλοφορεί εκτεταμένα εδώ και δεκαετίες. Άρα λοιπόν ο ιός 99% βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Το αν θα δούμε αυτή την επιπλοκή, δε μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Θεωρητικά υπολογίσουμε ότι αν συμβεί και στην Ελλάδα θα είναι της τάξης 10 με 20 αν δεν αυξηθούν τα κρούσματα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη χειρότερη περίπτωση θα είναι 10 με 20…», ανέφερε ερωτηθείς για το πότε θα ρθει στην Ελλάδα η ηπατίτιδα.

Όσο για τη χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό, σημείωσε πως, «βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο εμβολιασμού, υπάρχει κι ένα καλό ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού. Θα πρέπει τα μέτρα αναλογικά να αποσυρθούν για να επανέλθει η κανονικότητα».

«Οι επαναλαμολύνσεις εκτοξεύτηκαν από τότε που ήρθε η Όμικρον λόγω της υψηλής μεταδότικότητάς της. Επίσης, έχει να κάνει και με την ευαισθησία του ατόμου, κάποιοι κολλάνε ξανά και ξανά και κάποιοι έχουν εκτεθεί επανειλημμένως και δεν έχουν κολλήσει», κατέληξε.

