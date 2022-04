Πολιτική

Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών, η οποία έληγε σήμερα.

Παρατείνεται έως τις 24 Ιουνίου η προθεσμία για τη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους-ες των εν εξελίξει διαγωνισμών που έχει προκηρύξει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών για την κάλυψη αναγκών των 3 Όπλων και του Κοινού Νομικού Σώματος. Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Κλάδων.

Υπενθυμίζεται ότι οι εν εξελίξει διαγωνισμοί αφορούν

στην πλήρωση 1030 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς,

στην πλήρωση 308 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό

την πλήρωση 281 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία και

την πλήρωση 20 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η σχετική προθεσμία έληγε σήμερα.

Η μηχανογραφικές εφαρμογές υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών είναι διαθέσιμες στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Κλάδων όπου παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις.

