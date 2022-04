Life

“Το Πρωινό” - Χρυσοστόμου: Η κακοποίηση και η επιστολή που δεν έστειλε ποτέ (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός για την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε δεχθεί και την επιστολή στο ΣΕΗ που έγραψε, αλλά ουδέποτε έστειλε.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε την Τετάρτη βρέθηκε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ο οποίος παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε, σύμφωνα με το fthis.gr, πως έγραψε μια επιστολή στο ΣΕΗ σχετικά με μια κακοποιητική συμπεριφορά που δέχθηκε, αλλά δεν την έστειλε ποτέ.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Χρυσοστόμου είπε:

«Κατ’ αρχήν, για ένα τόσο ντελικάτο και ευαίσθητο θέμα δεν αξίζουν τρία λεπτά κουβέντας. Να είμαστε ok. Για να σας πω τι έγινε τότε. Με συνεπήρε ένα πράγμα που με τάραξε, θυμήθηκα, έγραψα, αρρώστησα που το διάβασα αυτό. Είναι μία δύσκολη διαδικασία γιατί το βλέπεις απ’ έξω και ταράζεσαι. Μετά, το έβλεπα μπροστά μου κι άρχισα να τρέμω. Το φωτογράφισα κλειστό, το έστειλα σε δέκα φίλους για να δω την απάντησή τους. Δεν πήρα αυτό που ήθελα, εν τέλει το φύλαξα τρεις ημέρες, μετά το έσκισα και το έστειλα πίσω.

Μίλαγα για μία δική μου εμπειρία, για έναν άνθρωπο που είχε φερθεί άσχημα σε όλους μας. Είχαμε συντονιστεί 2-3 άτομα που είχαμε περάσει το ίδιο. Το έστειλα και σε αυτούς και δε μου είπαν τίποτα. Μου είπαν ένα wow…Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στον χώρο, φυσικά και τον έχω συναντήσει. Αν του έλεγα κάτι, θα μου έλεγε ότι είναι μέρος της δουλειάς και θα επιχειρηματολογησει κιολας. Με βρήκε έτοιμο για να φάω μπούλινγκ τότε. Παρόλα αυτά, αν συνέβαινε τώρα, με τη διαδρομή που έχω κάνει, μπορώ να βάλω όριο».

