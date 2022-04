Life

“The 2Night Show”: η Τετάρτη είναι... αντρική υπόθεση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικές συνομιλίες και εξομολογήσεις από καρδιάς στον Γρηγόρη Αρναούτογλου από δύο καλλιτέχνες.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σπύρο Νικολαΐδη, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο νεαρός ηθοποιός μοιράζεται την άκρως ενδιαφέρουσα διαδρομή του, τις σπουδές στις Σέρρες, το modeling, τη διάκριση σε ανδρικά καλλιστεία, τον πρωταθλητισμό στο kick boxing, τη ζωή του στο Λος Άντζελες και την πασαρέλα του διάσημου Michael Costello, αλλά και το «κυνήγι» της επιτυχίας στην υποκριτική.

Πόσο κοντά έφτασε στο να πρωταγωνιστήσει σε δημοφιλή σειρά του Netflix;

Πώς τον «ανακάλυψε» ο Ανδρέας Γεωργίου;

Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Bachelor»;

Τέλος, μιλάει με θαυμασμό για την Άντζελα Γκερέκου και εξηγεί γιατί τον ενθουσιάζει ο χαρακτήρας του ήρωα που υποδύεται στη σειρά «Γη της Ελιάς».

Ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Σώτη Βολάνη, στο «The 2Night Show». O αγαπημένος τραγουδιστής, που έχει δημιουργήσει το δικό του φανατικό κοινό, έρχεται με νέο τραγούδι και πολλή διάθεση, να μοιραστεί όσα έζησε τα τελευταία χρόνια, μακριά από την πίστα.

Περιγράφει τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, λόγω κορονοϊού, την απόλυτη απομόνωση από τους αγαπημένους του και τις εικόνες που δεν μπορεί να ξεχάσει. Τι συνέβη όταν ανέβηκε στην πίστα για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια αποχής;

Δηλώνει ερωτευμένος, μας συστήνει την αγαπημένη του Μαρία και μιλάει με ενθουσιασμό για την επιστροφή του στη νυχτερινή Αθήνα. Τέλος, μαζί με τους μουσικούς του, αλλάζει το «σκηνικό», ξεσηκώνει τον Γρηγόρη και τους συνεργάτες της εκπομπής και μαζί τραγουδούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: 19χρονος ο νεκρός στην “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Πέθανε ο Βαγγέλης Μαυραγάνης - Το ανακοίνωσε... ο “ίδιος”! (εικόνες)

Γιάννης Σκαφτούρος: “έφαγε” 10 σφαίρες από καλάσνικοφ έμπειρου εκτελεστή