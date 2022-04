Οικονομία

Ουκρανία: η ΕΕ μοίρασε βοήθεια στα κράτη - μέλη για τους πρόσφυγες

Σημαντικό κονδύλι ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ μοίρασαν οι Βρυξέλλες για βοήθεια στους πρόσφυγες του πολέμου.

Ποσό ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων διανεμήθηκε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των προσφύγων από την Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό προορίζεται για την προσφορά τροφής, στέγης, υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών εκπαίδευσης στους πρόσφυγες, εξήγησε ο επίτροπος Νικολά Σμιτ (Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα) κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον κ. Σμιτ, η Πολωνία, η χώρα που υποδέχθηκε τους περισσότερους πρόσφυγες, έλαβε το υψηλότερο ποσό, 560 εκατομμύρια ευρώ. Η Ρουμανία και η Ουγγαρία, χώρες που γειτονεύουν με την Ουκρανία, έλαβαν 450 και 300 εκατ. αντίστοιχα. Η Γερμανία έλαβε 75 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό διανεμήθηκε στις 23 εναπομείνασες χώρες.

