Ουκρανία: νέες επιθέσεις και κόντρα Ρωσίας - ΗΠΑ

Βομβαρδισμοί σε τρεις μεγάλες πόλεις, ακόμη και στο Κίεβο κατά την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ. Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές για τις απώλειας. Τι απαντά ο Μπάιντεν στο Κρεμλίνο.

Το Κίεβο έγινε χθες Πέμπτη στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, στη διάρκεια της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν σημαντικές ζημιές σε ένα κτίριο που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ επί τόπου είχαν σπεύσει σωστικά συνεργεία και αστυνομικοί.

«Αυτό λέει πολλά για την αληθινή στάση της Ρωσίας απέναντι στους διεθνείς θεσμούς, για τις προσπάθειες των ρώσων ηγετών να ταπεινώσουν τον ΟΗΕ και όλα όσα πρεσβεύει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για «πέντε πυραύλους» που έπληξαν την πρωτεύουσα «λίγο μετά το τέλος των συζητήσεων» με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είμαστε ασφαλείς», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ στους δημοσιογράφους και μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μέσω WhatsApp συμπλήρωσε: «Είναι μια εμπόλεμη ζώνη, αλλά είναι σοκαριστικό που αυτό συνέβη κοντά στο σημείο όπου βρισκόμασταν».

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από βομβαρδισμούς σε κτηριακό συγκρότημα 25 ορόφων, του οποίου οι δύο πρώτοι όροφοι υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν πέντε ενοίκους, ανέφεραν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις στη συνοικία Σεφτσενκόβσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Για «αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας» έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία ανέφερε ότι οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν με πυραύλους Κρουζ. «Με αυτή την αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας, η Ρωσία αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο», υπογράμμισε.

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε την επίθεση στο Κίεβο ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «χθες καθόταν σε ένα μακρύ τραπέζι στο Κρεμλίνο και σήμερα (άκουγε) εκρήξεις πάνω από το κεφάλι του».

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γγ του ΟΗΕ διαβεβαίωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστεί δυνατή η εκκένωση του εργοστασίου χάλυβα στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο στρατιώτες και άμαχοι.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε ότι η ρωσική εισβολή συνιστά παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Οδησσό και Μικολάιφ

Η Οδησσός και η Μικολάιφ βομβαρδίστηκαν από στρατεύματα της Ρωσίας, ανέφεραν χθες οι ουκρανικές τοπικές στρατιωτικές αρχές, καθώς η Μόσχα μοιάζει να κλιμακώνει τα πλήγματά της στη νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των δυνάμεων της νότιας Ουκρανίας, η Μικολάιφ «χτυπήθηκε ξανά από πολλούς εκτοξευτήρες πυραύλων Smerch» με αποτέλεσμα σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα να υποστούν ζημιές. Η διοίκηση, που ενημέρωσε σχετικά μέσω Facebook, δεν έκανε λόγο για απώλειες.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην Οδησσό, όπου πάντως ο Σερχίι Μπρατσούκ, ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, διαβεβαίωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα ελέγχει την κατάσταση, χωρίς να αναφερθεί σε ζημιές ή θύματα.

Ρωσία: πλήξαμε 114 στόχους στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επλήγησαν τουλάχιστον 114 στρατιωτικοί στόχοι στην Ουκρανία.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας έπληξε 76 στρατιωτικούς στόχους, είπε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, σύμφωνα με τον οποίο ανάμεσα στους στόχους ήταν δύο αποθήκες πυρομαχικών, συγκεντρώσεις στρατευμάτων και οχηματοπομπές. Υπολόγισε ότι η ουκρανική πλευρά έχασε τουλάχιστον 320 στρατιώτες.

Ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον άλλων 38 στρατιωτικών στόχων, προσέθεσε, διευκρινίζοντας πως καταστράφηκαν έξι αποθήκες πυρομαχικών και καταρρίφθηκαν αρκετοί ουκρανικοί πύραυλοι Tochka-U.

Σύμβουλος Ζελένσκι: Η Ρωσία έχει υποστεί περισσότερες απώλειες

Η Ουκρανία έχει υποστεί μεγάλες απώλειες στον πόλεμο με τη Ρωσία, όμως η Μόσχα έχει χάσει πολλούς περισσότερους στρατιώτες, υποστήριξε ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε δύσκολη, αλλά ελέγξιμη, την κατάσταση στα μέτωπα.

Η Ρωσία απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την «Αζοφστάλ»

Η Μόσχα απέρριψε τις εκκλήσεις να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου ώστε να απομακρυνθούν μαχητές και άμαχοι που βρίσκονται παγιδευμένοι στη χαλυβουργία Αζοφστάλ της Μαριούπολης.

«Ο πρόεδρος Πούτιν το είπε καθαρά: οι άμαχοι μπορούν να φύγουν, μπορούν να κινηθούν προς όποια κατεύθυνση επιθυμούν· όμως οι στρατιωτικοί πρέπει να βγουν έξω και να καταθέσουν τα όπλα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Η Ρωσία εγγυάται τις ζωές τους και ότι θα τους προσφερθεί ιατρική περίθαλψη εάν χρειάζονται, αλλά τίποτα περισσότερο, πρόσθεσε.

Η Ρωσία δεν προτίθεται να τους επιτρέψει ασφαλή διέλευση και ο κ. Πεσκόφ επέμεινε στο ότι δεν τίθεται θέμα διαπραγματεύσεων για αυτό.

Μπάιντεν: δεν κάνουμε πόλεμο με «ενδιάμεσους» κατά της Ρωσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέρριψε την Πέμπτη την κατηγορία της Ρωσίας ότι οι ΗΠΑ και το NATO έχουν εμπλακεί σε πόλεμο δι’ ενδιαμέσων εναντίον της Μόσχας στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας ψευδή και ανησυχητική την «ρητορική του Κρεμλίνου» και διαβεβαιώνοντας πως «δεν επιτιθέμεθα εμείς στη Ρωσία».

Η Ουάσινγκτον, είπε ο κ. Μπάιντεν, βοηθά το Κίεβο να αμυνθεί μετά τη ρωσική επίθεση. «Η Ρωσία είναι η επιτιθέμενη», επέμεινε και πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να φροντίσει να λογοδοτήσει.

Αναφερόταν εμμέσως στα σχόλια του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος υπογράμμισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ και το NATO εμπλέκονται σε πόλεμο δι’ ενδιαμέσων εναντίον της Ρωσίας, με δεδομένες τις παραδόσεις μεγάλων ποσοτήτων οπλισμού στην Ουκρανία. Χαρακτήρισε τα όπλα αυτά ως θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους. Προειδοποίησε ακόμη ότι η τρέχουσα κατάσταση εγείρει κίνδυνο να ξεσπάσει 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ο κ. Μπάιντεν αντέτεινε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για ό,τι κι αν κάνει η Ρωσία, αποκαλώντας ταυτόχρονα «ανεύθυνες» τις ρωσικές προειδοποιήσεις περί 3ου Παγκοσμίου Πολέμου και περί της ενδεχόμενης χρήσης πυρηνικών όπλων.

Προηγουμένως ο κ. Μπάιντεν δικαιολόγησε το αίτημα του το Κογκρέσο να εγκρίνει τη χορήγηση περισσότερων όπλων στο Κίεβο, αξίας 20 δισεκατομμυρίων, τονίζοντας πως η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να παραμένει παθητικός παρατηρητής.

Το Κίεβο έχει ήδη λάβει 10 αντιαρματικά όπλα για κάθε ρωσικό τεθωρακισμένο, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιμένοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν επιτίθεται».

Η Μόσχα έκρινε εξάλλου χθες πως οι συνεχιζόμενες παραδόσεις τεράστιων ποσοτήτων οπλισμού στην Ουκρανία από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους «απειλούν την ασφάλεια της Ευρώπης».

