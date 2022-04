Πολιτική

ΓΕΕΘΑ: Συνεκπαίδευση των φρεγατών “Αδρίας” και “Auvergne” (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την συνεκπαίδευση passex των φρεγατών Ελλάδας - Γαλλίας.



Συνεκπαίδευση passex (Passing Exercise) της φρεγάτας «Αδρίας» με τη γαλλική φρεγάτα «Auvergne» πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 28 Απριλίου, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν αντικείμενα πολέμου επιφανείας, επικοινωνιών, προχωρητικών ελιγμών και αντιαεροπορικού πολέμου (Air Defence Exercise) με τη συμμετοχή δύο μαχητικών αεροσκαφών F-16 και δύο F-4.

Η συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε διμερές και συμμαχικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

