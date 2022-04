Οικονομία

Επιδότηση πετρελαίου: παράταση για έναν μήνα

Τι προβλέπεται σε απόφαση, που ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, για την επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης.

Για ακόμη έναν μήνα θα ισχύει η μειωμένη τιμή κατά 15 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης παρατείνεται και για τον Μάιο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης.

Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό των 0,12 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η ισχύς της υπό στοιχεία 44010 ΕΞ 2022/1.4.2022 (Β' 1540) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου κίνησης» παρατείνεται από τη λήξη της για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, ήτοι έως και την 31η Μαΐου 2022. Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό των 0,12 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης. Με το ΦΠΑ η επιδότηση φθάνει στα 15 λεπτά το λίτρο.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η υποδοχή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση βενίζνης, η οποία κυμαίνεται από 40 έως 55 ευρώ.

Οι αιτήσεις στην ειδική εφαρμογή μπορούν να γίνονται πλέον ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με χρήση των κωδικών TaxisNet. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Μετά από την υποβολή αιτήσεων θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία για το όχημα (ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας) και τον οδηγό (εισόδημα κλπ).

