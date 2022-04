Πολιτική

Ακρίβεια - Κοντογεώργης: άμεση και αισθητή η νέα στήριξη

Τι είπε ο Γ.Γ. της Κυβέρνησης για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και τις τιμές του ρεύματος. Πως σχολίασε τις τουρκικές προκλήσεις

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το Σάββατο ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογεώργης.

Ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση, τις ρωσικές απειλές και την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και των ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, ο κ. Κοντογεώργης είπε πως προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας, η εξασφάλιση της βοήθειας στους πολίτες για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και η ύπαρξη ενός ευρύτερου πλαισίου στήριξης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Σχετικά με την λήψη για μέτρα στήριξης σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρώπη, ο κ. Κοντογεώργης είπε πως «η ΕΕ αργεί να πάρει αποφάσεις, αλλά παίρνει πάντα τις σωστές αποφάσεις».

Συμπλήρωσε ωστόσο, αναφερόμενος στο νέο εθνικό σχέδιο στήριξης που αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, πως «η κρίση δεν μπορεί να περιμένει. Προχωράμε με την επιδότηση τον Μάιο, όπως ίσχυε τον Απρίλιο, για τους λογαριασμούς ρεύματος, ως πρώτο κομμάτι, ενώ το επόμενο κομμάτι παρέμβασης θα πρέπει να είναι και διατηρήσιμο και να το “αντιλαμβάνεται” ο πολίτης. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται κάτι τέτοιο, με βάθος χρόνου, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βάθος τα πράγματα και η κρίση».

«Επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια. Η παρέμβαση θα είναι άμεση και πιστεύω ότι θα είναι και “αισθητή”», επεσήμανε ο κ. Κοντογεώργης.

Σε ότι αφορά την Ρωσία και την απαίτηση της για πληρωμή σε ρούβλια των παρεχόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης είπε πως «την Δευτέρα, στο Συμβουλίο των Υπ. Ενέργειας της ΕΕ, που θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα από όλες τις χώρες, η χώρα μας πάει με την θέση πως πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που δεν θα επηρεάζουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία, αλλά παράλληλα να μην διακινδυνεύει η ενεργειακή επάρκεια της χώρας».

«Δυσκολεύονται τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει το εισόδημα. Το 2022 ο μέσος πληθωρισμός θα είναι 5,5% και θεωρούμε ότι οι αυξήσεις αυτές στον κατώτατο μισθό καλύπτουν τις αυξήσεις. Το βάρος μας τώρα δίνεται στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στην καθημερινότητα», είπε ακόμη ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

Σχετικά με την κριτική για τα μέτρα που ισχύουν σε Πορτογαλία και Ισπανία, ο κ. Κοντογεώργος ανέφερε πως «στην Ισπανία πλήρωναν τα νοικοκυριά τον Μάρτιο αυξημένο κατά 65% το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ιβηρική υπάρχει πρόβλημα συνδεσιμότητας και βοήθειας από όμορα κράτη. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας, για αυτό και εγκρίθηκαν από την ΕΕ άλλα μέτρα για την Πορτογαλία και την Ισπανία».

Σχετικά με την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα, χαρακτήρισε ως «απαράδεκτες και προκλητικές» τις ενέργειες της Άγκυρας, τονίζοντας πως γίνονται όλες οι δέουσες ενέργειες σε διπλωματικό πεδίο.

«Διαχειριστήκαμε μια κατάσταση στον Έβρο, λύσαμε θέματα που είχαμε με όμορες χώρες, κάναμε αμυντικές συμφωνίες με διάφορα κράτη και ενισχύσαμε την άμυνα της χώρας», είπε ερωτηθείς για τα αίτια αυτής της κλιμάκωσης, καταλήγοντας πως η Τουρκία έχει ενοχληθεί και για την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο με τον Τζο Μπάιντεν και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο στις 17 Μαΐου.

