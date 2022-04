Αθλητικά

Μίνο Ραϊόλα: Πέθανε ο Ιταλός ατζέντης - Το μήνυμα της οικογένειάς του

Αυτή τη φορά δεν είναι fake news. Έφυγε από την ζωή ο μάνατζερ μεγάλων αστέρων του ποδοσφαίρου, Μίνο Ραϊολα

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε ο μάνατζερ μεγάλων αστέρων του ποδοσφαίρου Μίνο Ραϊόλα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Ιταλός ατζέντης βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Σαν Ραφαέλε, μετά από ίωση που είχε επιδεινώσει την υγεία του τους τελευταίους μήνες και την περασμένη Πέμπτη κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα παγκοσμίως για τον θάνατό του, τα οποία είχε διαψεύσει ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter.

Ωστόσο, δύο 24ωρα αργότερα, τα δυσάρεστα νέα επιβεβαιώθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον του κορυφαίου ατζέντη, σκορπίζοντας θλίψη και πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά το μήνυμα της οικογένειας του Μίνο Ραϊόλα:

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 30, 2022

«Με ανείπωτη θλίψη μοιραζόμαστε τα νέα του θανάτου του πιο υπέροχου ποδοσφαιρικού ατζέντη που υπήρξε ποτέ. Ο Μίνο πάλεψε μέχρι το τέλος με την ίδια δύναμη που επέδειχνε και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπερασπιστεί τους παίκτες του. Η παρουσία του θα μας λείπει για πάντα.

Η αποστολή του Μίνο να κάνει το ποδόσφαιρο ένα καλύτερο μέρος για τους ποδοσφαιριστές θα συνεχιστεί με το ίδιο πάθος.

Ευχαριστούμε όλους σας για την τεράστια στήριξη που λάβαμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και ζητάμε τον σεβασμό της ιδιωτικότητας της οικογένειας και των φίλων μας σε αυτή την περίοδο πένθους»

