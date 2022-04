Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί (εικόνες)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί στην εμπόλεμη Λβιβ της Ουκρανίας. Φωτογραφίες και βίντεο από την αιφνιαδιαστική της επίσκεψη.

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί, ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, πραγματοποίησε σήμερα αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, όπου συνομίλησε με εκτοπισμένους και εθεάθη σε ένα καφέ.

"Για όλους εμάς, αυτή η επίσκεψη ήταν μια έκπληξη", έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λβιβ, ο Μαξίμ Κοζίτσκι, αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν την ηθοποιό να παίζει με παιδιά και να ποζάρει με εθελοντές.

Σε ένα νοσοκομείο, η Τζολί επισκέφτηκε παιδιά που τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό της 8ης Απριλίου έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ο οποίος αποδόθηκε στη Ρωσία, και σκότωσε περισσότερους από 50 άμαχους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Η Αντζελίνα Τζολί συνομίλησε με Ουκρανούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες περιοχές και με εθελοντές που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια στους εκτοπισμένους στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λβιβ.

