Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Αντζελίνα Τζολί στο πλευρό των προσφύγων

Η διάσημη ηθοποιός και σκηνοθέτης, είναι παράλληλα και ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Η διάσημη ηθοποιός, σκηνοθέτης και ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Αντζελίνα Τζολί δημοσίευσε μια σειρά από συγκλονιστικές ανθρώπινες φωτογραφίες, στην προσωπική της σελίδα στο Instagram εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρώτη φωτογραφία του Ισπανού Diego Herrera αποτυπώνει την αγωνία ενός άνδρα και μιας γυναίκας με τα παιδιά τους καθώς περιμένουν να διασχίσουν ένα ποτάμι μετά τη διαφυγή τους από το Ίρπιν της Ουκρανίας.

Η δεύτερη του Wolfgang Schwan, ένα έφηβο αγόρι και τη μητέρα του σε κρεβάτι νοσοκομείου με τραύματά από ρωσική επίθεση.

Και η τρίτη δείχνει ένα παιδί με καρκίνο να αγκαλιάζει έναν άνδρα με την υπογραφή του Έλληνα φωτορεπόρτερ Άρη Μεσσίνη για λογαριασμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σημειωτέον ο φωτογραφικός του φακός βρέθηκε και στα υπόγεια του ογκολογικού κέντρου και του παιδιατρικού νοσοκομείου με συγκλονιστικά καρέ καρκινοπαθών παιδιών που ζουν το δικό τους πόνο μέσα από την καταστροφή της χώρα τους.

«Εκτός από τα εκατομμύρια που έχουν διαφύγει από τα σύνορα της Ουκρανίας, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εξοριστεί μέσα στην χώρα τους, πολλοί είναι παγιδευμένοι, χωρίς βοήθεια με κινδύνους», έγραψε η Τζολί στην ανάρτησής της και συνέχισε, «Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος, τα παιδιά θα πληρώσουν το υψηλότερο τίμημα - σε τραύματα, χαμένες παιδικές ηλικίες και διαλυμένες ζωές».

Στο τέλος μοιράστηκε ένα σύνδεσμο από την σελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, για να «μάθουν περισσότερα» κοινοποιώντας τη σελίδα @refugees στο Instagram.

