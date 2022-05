Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Αλμέιδα στην Αθήνα (εικόνες)

Ο Αργεντινός τεχνικός έφτασε στην Ελλάδα για να επικυρώσει και τυπικά τη συμφωνία με την ΑΕΚ.



Σε ελληνικό έδαφος πατά από το βράδυ του Σαββάτου (30/4) ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος αφίχθη στην Αθήνα για να επικυρώσει και τυπικά τη συμφωνία με την ΑΕΚ, υπογράφοντας το συμβόλαιό του.

Μάλιστα, ο 48χρονος Αργεντινός τεχνικός θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς το ντέρμπι της νέας ομάδας του με τον ΠΑΟΚ (1/5, 21:00), για την 6η αγωνιστική των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Ακολούθως και αφού έχει πάρει μια πρώτη γεύση από την Ένωση, θα επιστρέψει στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας, ενώ στη συνέχεια θα ξαναφύγει.

Ο Αλμέιδα έχει συμφωνήσει με τους «κιτρινόμαυρους» για δύο χρόνια, ενώ στο συμβόλαιο που θα υπογράψει θα προβλέπεται δικαίωμα ανανέωσης γι΄ άλλο ένα έτος.

