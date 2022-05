Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιθέσεις σε Οδησσό και Χερσώνα

Σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων στη νότια και ανατολική Ουκρανία. Απομακρύνθηκαν οι πρώτοι άμαχοι από το εργοστάσιο Αζοφστάλ.



Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις σφυροκόπησαν με πυραύλους χθες Σάββατο τη νότια και την ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο. Στον αντίποδα η Μόσχα ανέφερε σήμερα θανάτους αμάχων από επιθέσεις με οβίδες του ουκρανικού στρατού σε χωριά της Χερσώνας. Εν τω μεταξύ, στη Μαριούπολη απομακρύνθηκαν τα πρώτα γυναικόπαιδα από το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, όπου παραμένουν εδώ και μέρες εγκλωβισμένοι ουκρανοί στρατιώτες και άμαχοι.

Η Μόσχα έχει επικεντρώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αφού απέτυχε να καταλάβει την πρωτεύουσα Κίεβο κατά την επίθεση που έχει εξαπολύσει εδώ και εννέα εβδομάδες, ισοπεδώνοντας πόλεις, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και υποχρεώνοντας περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο στο εξωτερικό.

Ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει την Χερσώνα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, ενώ έχει υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο τμήμα της Μαριούπολης, μια στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη της Μαριούπολης στις 21 Απριλίου, ενώ εκατοντάδες ουκρανοί στρατιώτες και άμαχοι βρήκαν καταφύγιο στο τεράστιο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει απευθύνει έκκληση για την επίτευξη συμφωνίας για την εκκένωση του εργοστασίου μέσω «ανθρωπιστικού διαδρόμου». Χθες Σάββατο, έγινε γνωστό από ουκρανό διοικητή του Τάγματος Αζόφ ότι 20 γυναίκες και παιδιά κατάφεραν να εγκαταλείψουν το χαλυβουργείο.

«Βγάζουμε αμάχους από τα ερείπια χρησιμοποιώντας σχοινιά – Είναι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, περιγράφοντας το σκηνικό καταστροφής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερα τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο η ρωσική όσο και η ουκρανική πλευρά σέβονται την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι άμαχοι που εγκατέλειψαν το εργοστάσιο θα μεταφερθούν στην Ζαπορίζια, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά.

Δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση ούτε από το Κρεμλίνο ούτε από τον ΟΗΕ. Εκατοντάδες Ουκρανοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο χάλυβα, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Επίθεση στην Οδησσό

Ένας ρωσικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Κριμαία κατέστρεψε τον διάδρομο προσγειώσεων-απογειώσεων του αεροδρομίου της Οδησσού, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μαξίμ Μαρτσένκο, ο οποίος τόνισε πως δεν υπήρξαν θύματα.

Το αεροδρόμιο δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε πως θα το ξαναχτίσει, τονίζοντας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι «η Οδησσός δεν θα ξεχάσει ποτέ τη συμπεριφορά της Ρωσίας απέναντί της».

Δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση για την επίθεση αυτή από τη Μόσχα, της οποίας οι δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σποραδικές επιθέσεις κατά της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, όπου οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν πρόσφατα σε μία από αυτές, σύμφωνα με το Κίεβο.

Στόχος του ρωσικού στρατού στον ουκρανικό νότο είναι να δημιουργήσει μια «χερσαία γέφυρα» με την Κριμαία, ενώ παράλληλα εντείνει τις προσπάθειές του στα ανατολικά για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, όπου οι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα αυτονομιστές ελέγχουν ήδη το μεγαλύτερο τμήμα του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ.

Στο τελευταίο μήνυμά του, ο Ζελένσκι είπε πως η Ρωσία «συγκεντρώνει πρόσθετες δυνάμεις για (να εξαπολύσει) νέες επιθέσεις κατά του στρατού μας στο ανατολικό τμήμα της χώρας» και «προσπαθεί να εντείνει την πίεση στο Ντονμπάς».

Η Ρωσία χαρακτηρίζει την εισβολή στη γειτονική της χώρα «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που έχει στόχο την «αποστρατιωτικοποίηση» και την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας. Στον αντίποδα, η Ουκρανία και η Δύση κατηγορούν τη Μόσχα ότι ξεκίνησε έναν απρόκλητο πόλεμο.

Παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες επί εβδομάδες, το χάσμα μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς φαίνεται πως παραμένει αγεφύρωτο.

Η Ουκρανία κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι διέπραξε θηριωδίες σε περιοχές κοντά στο Κίεβο στις αρχές Απριλίου, ωστόσο η Μόσχα αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς. Η τελευταία φορά που αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν κατά πρόσωπο ήταν στις 29 Μαρτίου, έκτοτε έχουν γίνει διαβουλεύσεις μόνο μέσω τηλεδιασκέψεων.

Εικόνες καταστροφής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους έχουν επιβάλει σαρωτικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, ενώ έχουν στηρίξει την Ουκρανία με όπλα και ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν φιλοδοξεί να αποδεσμεύσει άλλα 33 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία, 20 εκ των οποίων θα αφορούν στρατιωτική βοήθεια.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε χθες Σάββατο ότι η χώρα του θα συνεχίσει «να παρέχει στους Ουκρανούς τον εξοπλισμό που χρειάζονται για να αμυνθούν».

Στην κοινότητα Ντομπροπίλια του Ντονέτσκ, το ωστικό κύμα από τον βομβαρδισμό του Σαββάτου έσπασε τα τζάμια ενός διαμερίσματος και άφησε έναν μεγάλο κρατήρα στην αυλή. Οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να περισώσουν ό,τι έχει απομείνει από τις περιουσίες τους.

Η Ρωσία κατήγγειλε εκ νέου ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφός της. αξιωματούχοι στην περιοχή του Μπριάνσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα απώθησε ένα ουκρανικό αεροσκάφος, αλλά χτυπήθηκε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Νότια του Μπριάνσκ, στο Κουρσκ, οβίδες εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία κατά ενός ρωσικού φυλακίου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Ρομάν Σταροβόιτ, χωρίς όμως να προκληθούν θύματα ή ζημιές.

Η Ουκρανία δεν έχει επισήμως αποδεχθεί την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις, ωστόσο την Τετάρτη χαρακτήρισε τις εκρήξεις στον ρωσικό νότο «ανταπόδοση» και «κάρμα» για τη ρωσική εισβολή.

