Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης: Νίκη Ευρώπης για την “πράσινη αρμάδα”

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 (και) τον Άρη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των play off, προσπέρασε τους «κιτρινόμαυρους» κι αναρριχήθηκε για πρώτη φορά φέτος στην 3η θέση της βαθμολογίας της Super League, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του τελευταίου διμήνου (7 νίκες, 3 ισοπαλίες) σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ο Σένκεφελντ λίγο πριν το ημίωρο σημείωσε το «χρυσό» γκολ για τους «πράσινους», που είχαν και δοκάρι με τον Παλάσιος. Ο Άρης αναγκάστηκε να παίξει για ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Αμπουμπακάρ Καμαρά με δύο κίτρινες σε διάστημα τριών λεπτών.

Ο Άρης βγήκε στο γήπεδο με διάθεση για να πιέσει ψηλά τον Παναθηναϊκό και μόλις στο 2ο λεπτό είχε την πρώτη τελική του στο ματς, όταν ο Μπρούνο Γκάμα βρήκε χώρο και σούταρε έξω απ’ την περιοχή, όμως η προσπάθειά του έφυγε αρκετά άουτ.

Στο 20’ από πολύ ωραία συνεργασία των «πράσινων», ο Γκατσίνοβιτς γύρισε χαμηλά την μπάλα προς τον Παλάσιος που σούταρε με τη μία, σημαδεύοντας, ωστόσο, το αριστερό δοκάρι του Κουέστα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο «κεραυνός» του Αϊτόρ έφυγε άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα (25’) το εξαιρετικό σουτ του Ρούμπεν από τα 25 μέτρα, βρήκε τον Κουέστα σε ετοιμότητα, με τον γκολκίπερ του Άρη να μπλοκάρει σε δύο χρόνους, ενώ στο 28’ η επιμονή των «πράσινων» επιβραβεύτηκε. Από καλοχτυπημένο φάουλ του Αϊτόρ από τα δεξιά, ο Σένκεφελντ σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο έντονος εκνευρισμός του Αμπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος αρχικά χτύπησε εκτός φάσης τον Ρούμπεν στο 43’ αντικρίζοντας κίτρινη κάρτα και δύο λεπτά μετά χτύπησε άγαρμπα τον Βιγιαφάνιες κι αποβλήθηκε, άφησε τους «κιτρινόμαυρους» με δέκα παίκτες σ’ ένα κρίσιμο χρονικά σημείο του αγώνα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι άκρως πιεστικοί και στο 49’ έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν ο Ιωαννίδης έκλεψε την μπάλα στο όριο της περιοχής και τη γύρισε προς τον Αϊτόρ, αλλά το σουτ του τελευταίου απ’ τα τρία μέτρα κόντραρε πάνω στον Μπράμπετς κι έφυγε κόρνερ.

Ο Άρης έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του στην επίθεση στο 54’, όταν από κόντρες η μπάλα κατέληξε στον Γκάνεα ο οποίος σούταρε με πολλή δύναμη λίγο άουτ. Στο 56’ από χαμηλή σέντρα του Ιτούρμπε, ο Μαντσίνι μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε στη γωνία του το πλασέ του.

Ένα λεπτό αργότερα, από γρήγορη κόντρα των «πράσινων», ο Κώτσιρας σέντραρε προς τον Ιωαννίδη που δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε, σημαδεύοντας πάνω απ’ τα δοκάρια του Κουέστα, ενώ στο 59’ ο γκολκίπερ του Άρη απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Αϊτόρ.

Στο 65’ το εξαιρετικά εκτελεσμένο φάουλ του Βιγιαφάνιες πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Κουέστα, ενώ στο 69’ ο πορτιέρε του Άρη απέκρουσε καταπληκτικά το σουτ του Παλάσιος, με τον διαιτητή Αγκάγιεφ να δείχνει... άουτ.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ο Παναθηναϊκός έκανε διαχείριση του 1-0, δεν απειλήθηκε καθόλου απ’ τον Άρη και πήρε άλλη μία νίκη, που τον έφερε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Διαιτητής: Αλιγιάρ Αγκάγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Κίτρινες: Ρούμπεν, Χουάνκαρ - Αμπ. Καμαρά, Φαμπιάνο

Αποβολές: 45’ Αμπ. Καμαρά (2η κίτρινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες (81’ Κουρμπέλης), Παλάσιος (81’ Βιτάλ), Γκατσίνοβιτς (30’ λ.τρ. Αλεξανδρόπουλος), Αϊτόρ (89’ Χατζηγιοβάνης), Ιωαννίδης (89’ Καρλίτος).

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακατα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Γκάνεα (84’ Σούντγκρεν), Σάσα (31’ λ. τρ. Ιτούρμπε), Ματίγια, Ντουκουρέ (62’ Εντιαγιέ), Μαντσίνι (84’ Ματέο Γκαρσία), Μπρούνο Γκάμα (62’ Πάλμα), Αμπ. Καμαρά.

