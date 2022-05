Πολιτισμός

Ο Στέφανος Κορκολής... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός και ερμηνευτής, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Την Πέμπτη 5 Μαΐου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Στέφανο Κορκολή.

Ο σπουδαίος συνθέτης, πιανίστας και ερμηνευτής, αφηγείται πως ξεκίνησε να παίζει πιάνο από την ηλικία των 4 ετών.

Ακόμη, αναφέρεται στην εγγραφή του στο Ωδείο Αθηνών και στο πρόσωπο που τον επέλεξε για να σπουδάσει με υποτροφία στο Παρίσι.

Αποκαλύπτει τις μουσικές του αναζητήσεις και τα πρώτα του τραγούδια, που δεν έφθασαν στον προορισμό τους.

Μιλά για τις μεγάλες του συνεργασίες, την φιλία και τον έρωτα.

Ο Στέφανος Κορκολής συγκινεί και για την διαρκή μάχη που δίνει, για να ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας του.

Την Πέμπτη 5 Μαΐου, στις 24:00, ο Στέφανος Κορκολής μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».





