Η Κέιτ Χάντσον θα κυκλοφορήσει μουσικό άλμπουμ

Είναι γνωστό ότι η ηθοποιός έχει πάθος για το τραγούδι, αλλά και ωραία φωνή, όπως απέδειξε στην ταινία του 2021 «Music».

Η Κέιτ Χάντσον έδωσε στους θαυμαστές της θέμα συζήτησης, όταν κοινοποίησε δύο φωτογραφίες της να τραγουδάει στη σκηνή με έναν κιθαρίστα και ένα κινηματογραφικό συνεργείο πίσω της - και ανήγγειλε ότι ετοιμάζει άλμπουμ.

Η 43χρονη ηθοποιός στη λεζάντα της σειράς φωτογραφιών πρόσθεσε hashtags που αναγράφουν «έρχεται άλμπουμ» και «my ikigai», που είναι μια ιαπωνική έννοια που σημαίνει το πάθος κάποιου ή τον λόγο ύπαρξης.

Αν και δεν είναι σαφές εάν η ανακοίνωση του άλμπουμ της Χάντσον στο Instagram είναι επίσημη, οι διάσημοι φίλοι της δεν μπορούσαν παρά να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους στην ενότητα σχολίων. «Κάνεις το όνειρό μου πραγματικότητα!!!!!» έγραψε η Χίλαρι Σουάνκ.

«Επιτέλους!!!!» σχολίασε η Ρίτα Γουίλσον. Η Μισέλ Φάιφερ και ο Τζέρεμι Ρένερ επίσης επικρότησαν την είδηση με χειροκροτήματα και emojis επιδοκιμασίας.

Οι θαυμαστές της Χάντσον χάρηκαν με τα νέα και πλημμύρισαν την ενότητα σχολίων της ανάρτησής της, με πολλούς να γράφουν ότι ελπίζουν να ακούσουν τη διασκευή του «You're So Vain» της Κάρλι Σάιμον το οποίο τραγούδησε μαζί με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στην επιτυχημένη ταινία τους του 2003, «How to Lose a Guy in 10 Days».

Δεν αποτελεί έκπληξη για τους θαυμαστές ότι η Κέιτ Χάντσον έχει πάθος για το τραγούδι και ωραία φωνή. Η ηθοποιός έδειξε τις φωνητικές της ικανότητες στην ταινία του 2021 «Music» και πιο πρόσφατα έδωσε μια συναρπαστική ερμηνεία στο «That's My Jam» του NBC όπου παρουσίασε μια doo-wop εκδοχή του «7 Rings» της Αριάνα Γκράντε.

