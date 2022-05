Life

“The 2Night Show” - Καλογιάννη: O “Σασμός” και το επάγγελμα που έκανε πριν γίνει ηθοποιός

Ποια είναι η σχέση της με τα τρία αδέλφια και τον πατέρα της και πόσο έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά.



Καλεσμένη στην εκπομπή “The 2night Show” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης η Ευφημία Καλογιάννη.

Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για το ρόλο της Ντίνας στον “Σασμό”, για το επάγγελμα που έκανε πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά και την σχέση που έχει με τα τρία αδέρφια και τον πατέρα της.

«Δούλευα σε διαφημιστική αλλά δεν μου άρεσε η δουλειά του γραφείου. Γράφτηκα σε ένα εργαστήρι υποκριτικής για να χαλαρώνω γιατί τα ωράρια στη διαφήμιση είναι τρελά. Μου άρεσε πολύ και άρχισα να το ψάχνω. Κάποια στιγμή μια δασκάλα μου λέει “πότε θα δώσουμε” εννοώντας για δραματική σχολή. Κάπως έτσι έγινε. Πέρασα στο θέατρο Τέχνης και παραιτήθηκα», είπε αρχικά η Ευφημία Καλογιάννη.

Για τον ρόλο της στον «Σασμό» είπε πως «στην αρχή οι τηλεθεατές τα είχαν βάλει με τον ρόλο μου στον Σασμό, γιατί υπήρχε ερωτική σχέση με τον Αντώνη Φραγκιαδάκη, ο κόσμος όμως ήθελε να είναι με τη Μαρίνα και να ζήσουν τον έρωτά τους. Τώρα όμως τελείωσε...

Τώρα που στον “Σασμό” είμαι πιο σταθερά και ζω τα γυρίσματα, είναι πολύ ωραία. Ήμουν σε άλλα δύο σίριαλ, αλλά όχι σε αυτή τη συχνότητα. Περνάω πολύ καλά στα γυρίσματα του Σασμού. Είμαστε όλος αυτός ο κόσμος, τόσες διαφορετικές ειδικότητες για αν βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, αυτό με τρελαίνει».

