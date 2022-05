Κοινωνία

Ουκρανία: Ο ΕΕΣ στέλνει 5ο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη η συνεισφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε ανθρωπιστική βοήθεια στην πληττόμενη Ουκρανία.

Η 5η ιδιαίτερα επικίνδυνη και τολμηρή ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εντός της Ουκρανίας, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, θα αναχωρήσει την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 και ώρα 9 π.μ., από τις Κεντρικές Αποθήκες του Ε.Ε.Σ. στον Κολωνό (Άστρους 111-113), παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Στυλιανίδη.

Η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. θα αποσταλεί στην Ουκρανία με τρία (3) φορτηγά του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένα από το εξαίρετο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του, μεταφέροντας περίπου 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, αντισηπτικά, ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.), η οποία θα παραδοθεί απευθείας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, προκειμένου να διατεθούν άμεσα στους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ., στελεχωμένη από Νοσηλεύτριες και Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, παραμένει από τις αρχές Μαρτίου στο Σιρέτ (σύνορα Ουκρανίας - Ρουμανίας), συνδράμοντας τους εκτοπισμένους Ουκρανούς.

Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του πολέμου μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.redcross.gr

Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό του ουκρανικού λαού

Σημείωνεται πως σε αυτές τις δραματικές στιγμές για τον Ουκρανικό λαό, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το τραγικό πρόσωπο του πολέμου, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προχωρά σε μία σημαντική πρωτοβουλία ανθρωπιάς.

Με μία κίνηση έμπρακτης στήριξης και ενίσχυσης των πληγέντων του πολέμου στην Ουκρανία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεργάζεται με τον Ερυθρό Σταυρό, σε διεθνές επίπεδο, ενεργοποιώντας όλες τις δυνάμεις του στις χώρες της Ευρώπης, όπου δραστηριοποιείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Marfin: Η Σακελλαροπούλου στο μνημείο των θυμάτων (εικόνες)

Έκρηξη στα Γρεβενά: πέθανε ο εγκαυματίας υπάλληλος του εργοστασίου

Κωστόπουλος - Αθανασοπούλου: η καταγγελία για βιασμό, ο “Σασμός” και οι αντιδράσεις (βίντεο)