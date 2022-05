Αθλητικά

Europa Conference League: Ρόμα - Φέγενορντ στον τελικό

Εξαιρετική εμφάνιση για τους Ιταλούς που θα επιδιώξουν να δώσουν μια πρωτιά - ρεκόρ στην καριέρα του Μουρίνιο. Πως οι Ολλανδοί “αποσυντόνισαν” τους Γάλλους στον άλλο ημιτελικό.

Με... συνταγή Ζοσέ Μουρίνιο, η Ρόμα νίκησε με 1-0 τη Λέστερ στο "Olimpico" της Ρώμης, στον δεύτερο ημιτελικό του Europa Conference League και προκρίθηκε στο καταληκτικό ματς της διοργάνωσης, όπου θα βρει απέναντι της τη σκληροτράχηλη Φέγενορντ, που "άντεξε" στο "Velondrome", αποσπώντας "λευκή" ισοπαλία (0-0) και κλείνοντας το δικό της "εισιτήριο" για τον τελικό της 25ης Μαΐου, στην "Arena Kombetare" των Τιράνων.

Η κεφαλιά... δυναμίτης του Έιμπραχαμ στο 11ο λεπτό, έπειτα από κόρνερ του Πελεγκρίνι, απλοποίησε ακόμη περισσότερο το πλάνο της Ρόμα, η οποία "πατώντας" στο ισόπαλο 1-1 του πρώτου αγώνα στο "King Power Stadium", έφερε το ματς στα μέτρα της, κλείνοντας όλους τους δρόμους για τους παίκτες των "αλεπούδων" που δεν βρήκαν τρόπο για να απειλήσουν την εστία των "τζαλορόσι" ως το φινάλε.

Αυτός θα είναι ο 5ος τελικός στην σπουδαία καριέρα του "Special One", Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος θέλει να γράψει Ιστορία και να γίνει ο πρώτος προπονητής που έχει κατακτήσει και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, μετά το Champions League και το Europa League/UEFA.

Στη Μασσαλία, η Μαρσέιγ πίεσε ασφυκτικά την άμυνα της Φέγενορντ, όμως η γρήγορη κι αναγκαστική αλλαγή του ηγέτη της, Ντιμιτρί Παγέτ, την αποσυντόνισε και πολύ περισσότερο τη "βραχυκύκλωσε" μεσοεπιθετικά, με αποτέλεσμα να μην βρει το γκολ που έψαχνε για να οδηγήσει τον αγώνα -έστω- στην παράταση.

Πλέον η ολλανδική ομάδα θα έχει την ευκαιρία να παίξει τον δεύτερο ευρωπαϊκό τελικό της μετά το 2002 και την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA (3-2 την Ντόρτμουντ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στις ρεβάνς των ημιτελικών του Europa Conference League

Ρόμα (Ιταλία)-Λέστερ (Αγγλία): 1-0 (11΄ Έιμπραχαμ) / Α΄ αγώνας: 1-1 => Προκρίθηκε η Ρόμα με συνολικό σκορ 2-1

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Φέγενορντ (Ολλανδία): 0-0 / Α΄ αγώνας:2-3 => Προκρίθηκε η Φέγενορντ με συνολικό σκορ 3-2.