Conference League – Μασσαλία: Σοβαρά επεισόδια και δεκάδες συλλήψεις

Συμπλοκές μεταξύ οπαδών της Μαρσέιγ και της Φέγενορντ πριν τη ρεβάνς του ημιτελικού.

Μαρσέιγ και Φέγενορντ αναμετρώνται απόψε στο «Βελοντρόμ». στη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League, και στους δρόμους της Μασσαλίας σημειώθηκαν χθες σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων.

Μάλιστα, βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν οπαδό της ολλανδικής ομάδας αιμόφυρτο και την ίδια στιγμή κάποιοι να κλέβουν ό,τι έχει στις τσέπες του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής αστυνομίας τουλάχιστον 20 άτομα συνελήφθησαν στα επεισόδια αυτά, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι οπαδοί της Μαρσέιγ.

