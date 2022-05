Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Προστατεύουμε σύνορα και ανθρώπινες ζωές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτρέπει παράνομες εισόδους, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης. Τι είπε για τις καταγγελίες περί παράνομων επαναπροωθήσεων.



Η Ελλάδα θα συνεχίσει να φυλάει τα σύνορά της και να αποτρέπει παράνομες εισόδους στα θαλάσσια και χερσαία εδάφη της ΕΕ, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη με θέμα: «Επαναπροωθήσεις και περιστατικά εγκατάλειψης αιτούντων άσυλο σε νησίδες του Έβρου».

Η προστασία των συνόρων «είναι συνταγματική μας υποχρέωση» είπε ο κ. Μηταράκης, σημειώνοντας ότι, σε σύγκριση με την εποχή των «ανοιχτών θαλασσών», η πολιτική της κυβέρνησης «προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές», απαντώντας έτσι εμμέσως και στις κατηγορίες του Τούρκου ΥΠΕΞ Μελούτ Τσαβούσογλου.

Επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, τα οποία «καταδεικνύουν ότι το 2021 είχαμε πολύ λιγότερες ανθρώπινες απώλειες, κατά έξι έβδομα, σε σχέση με το 2015-16». Αυτό είναι το Διεθνές Δίκαιο και αυτό εφαρμόζει η χώρα μας, είπε ο κ. Μηταράκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Αρσένης ρώτησε πως μπορεί οι παράνομες επαναπροωθήσεις να μην υπάρχουν για την κυβέρνηση αλλά να προκαλούν την παραίτηση του διευθυντή της FRONTEX. Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης(OLAF), προκύπτει εμπλοκή της FRONTEX σε 222 επιχειρήσεις του Λιμενικού (3/2020-4/2021) που οδήγησαν σε απέλαση από χίλιους έως οχτώμιση χιλιάδες πρόσφυγες. Το θέμα δεν είναι εάν γίνονται παράνομες επαναπροωθήσεις αλλά εάν την εντολή την δίνει ο κ. Μηταράκης ή ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο βουλευτής του ΜέΡΑ25.

Απευθυνόμενος «σε όσους υιοθετούν και αναπαράγουν άκριτα καταγγελίες ΜΚΟ και δημοσιογραφικών οργανισμών, υπηρετώντας ένα συγκεκριμένο αφήγημα, αυτό των λεγόμενων "πους μπακς"», ο κ. Μηταράκης θύμισε ότι «τα θέματα αυτά εξετάστηκαν από τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά και από ειδική ελεγκτική επιτροπή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, χωρίς να επιβεβαιωθεί η βασιμότητα, καμίας από τις καταγγελίες αυτές, και χωρίς να βρεθεί κάτι εναντίον της FRONTEX».





H έκθεση της ΟΛΑΦ, πρόσθεσε ο κ. Μηταράκης, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Είναι κάτι που, και η ΝΔ ζήτησε χθες στη συνεδρίαση που έγινε στο ΕΚ, να γίνει. Θυμίζω ότι 22 κράτη-μέλη της ΕΕ καταψήφισαν προχθές, στο Διοικητικό Συμβούλιο της FRONTEX, οποιοδήποτε διοικητικό μέτρο εις βάρος του πρώην εκτελεστικού διευθυντή, του κ. Λεζερί», επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αναφορικά με τις καταγγελίες δημοσιογραφικών οργανισμών, που έγιναν τον Οκτώβριου 2021, και «για τις οποίες εγώ δεσμεύτηκα στην Ευρωπαία Επίτροπο ότι θα εξεταστούν», ο κ. Μηταράκης είπε ότι «επιλήφθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας [..] βγάζοντας το σχετικό της πόρισμα στις 24 Μαρτίου και κατέληξε ότι δεν προκύπτει επαρκής τεκμηρίωση ενεργειών επαναπροώθησης», είπε ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε: «Από 16 βίντεο και 7 φωτογραφίες που εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε ότι στην πλειονότητα δεν υπάρχει ημερομηνία λήψης και ψηφιοποίησης αρχείου, ενώ εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για πρωτογενές υλικό». Προ ημερών, συνέχισε ο κ. Μηταράκης «το Γαλλικό Πολιτικό Ινστιτούτο Thomas More, υπενθύμισε ότι οι δημοσιογραφικές έρευνες στηρίζονται σε υλικό που δίνει η Τουρκία ή προκύπτει από ανθρώπους που βρίσκονται στην Τουρκία». Όσο για την αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της γείτονος, Μ. Τσαβούσογλου παρατήρησε ότι «η Τουρκία πανηγυρίζει για τις αλλαγές στη FRONTEX, αγνοεί τις υποχρεώσεις της από τη Κοινή Δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας του 2016 και επιλέγει να ξεχνά τα γεγονόταν στον Έβρο, όταν προσπάθησε να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό».

Στην αναφορά του κ. Αρσένη για την προσφυγή της ΜΚΟ Sea-Watch εναντίον της FRONTEX, στο δικαστήριο της ΕΕ (Οκτώβριος 2021), για υπόθεση στο Αιγαίο, θύμισε ότι αφορά το 2017, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: «Τώρα, ξεκινάει η ίδια ΜΚΟ μία νέα υπόθεση εναντίον της FRONTEX, όχι για επαναπροωθήσεις, αλλά γιατί το λιβυκό Ναυτικό εμποδίζει τις βάρκες να ξεκινήσουν από τη Λιβύη! Η πολιτική αυτών των ΜΚΟ, αυτή είναι η πολιτική τους άποψη, είναι όχι μόνο να μην εμποδίζονται οι παράνομες εισόδοι, αλλά να μην εμποδίζονται και οι παράνομες αναχωρήσεις. Η Ευρώπη δεν έχει νόημα να υπάρχει και να έχει σύνορα. Με αυτήν τη λογική εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μήνα θα έρχονται στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό όμως, αυτό που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, δεν είναι αυτό το νόημα της Συνθήκης της Γενεύης»,είπε ο κ. Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης ενημέρωσε επίσης τη Βουλή, ότι το Δικαστήριο της ΕΕ, απέρριψε στις 7 Απριλίου άλλη προσφυγή εναντίον της FRONTEX, για υπόθεση που αφορά στο Αιγαίο. «Άρα οι αποφάσεις των δικαστηρίων και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της ΕΕ δε συνάδουν με αυτά που εσείς λέτε σήμερα», τόνισε ο κ. Μηταράκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας - Ρεύμα: αναδρομικά βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού

Κάλυμνος: Φοιτήτρια κατήγγειλε βιασμό και βρέθηκε κατηγορούμενη

Κωστόπουλος - Αθανασοπούλου: ο “βιασμός”, οι αναρτήσεις, o “Σασμός” και η ρήτρα (βίντεο)