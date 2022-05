Κόσμος

Κούβα: Ισχυρή έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Αβάνα (εικόνες)

Εικόνες από το ξενοδοχείο της Αβάνας κάνουν το γύρο του κόσμου. Μακραίνει η λίστα των νεκρών.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Saratoga στο κέντρο της Αβάνας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστονοκτώ άνθρωπων και τον τραυματισμό άλλων 30, ενώ προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, σύμφωνα με κουβανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης, με το επικρατέστερο σενάριο να αποδίδει την έκρηξη σε διαρροή αερίου.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Granma, η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, δείχνουν ένα κτίριο που μοιάζει «βομβαρδισμένο», με γκρεμισμένους τοίχους. Σε μια φωτογραφία φαίνεται μία σορός σκεπασμένη με λευκό σεντόνι.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στον τόπο της καταστροφής, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τους γύρω δρόμους και το ιστορικό Καπιτώλιο.

Το πεντάστερο ξενοδοχείο, με τα 96 δωμάτια και την πισίνα στην οροφή, ανακαινίστηκε από μια βρετανική εταιρεία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και επί σειρά ετών φιλοξένησε αξιωματούχους ξένων χωρών και διασημότητες που επισκέπτονταν την Κούβα.

Μετά την χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας, το ξενοδοχείο Saratoga επρόκειτο να επαναλειτουργήσει σε τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση στη σελίδα του στο Facebook.

