BCL: Ισπανικός “εμφύλιος” στον τελικό του Final Four

Για τρίτη διαδοχική χρονιά η κούπα του Basketball Champions League θα παραμείνει σε ισπανικά... χέρια!

Ισπανικός «εμφύλιος» προέκυψε στον τελικό του Basketball Champions League, την προσεχή Κυριακή (8/5, 21:00), μετά την πρόκριση της Μανρέσα στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης, απέναντι στην Τενερίφη.

Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του φάιναλ φορ, το οποίο φιλοξενείται στο Μπιλμπάο, η «πρωτάρα» σε τελικό BCL ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επικράτησε με 63-55 της γερμανικής Λούντβιχσμπουργκ, υποχρεώνοντας τη να αγωνιστεί την Κυριακή για τις θέσεις 3-4, απέναντι στη Χαποέλ Χολόν.

Το σίγουρο είναι ότι για τρίτη διαδοχική χρονιά η κούπα του Basketball Champions League θα παραμείνει σε ισπανικά... χέρια, καθώς τις δύο τελευταίες σεζόν θριαμβεύτρια είχε αναδειχθεί η «συμπατριώτισσα» των εφετινών φιναλίστ, Μπούργκος.

H άμυνα της Μανρέσα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο όταν κράτησε τους Γερμανούς στους 20 πόντους, έκανε τη διαφορά στον αποψινό ημιτελικό, με τους νικητές να «σβήνουν» κάθε προσπάθεια αντίδρασης της Λούντβιχσμπουργκ, η οποία τελείωσε τον αγώνα με μόλις 4/26 τρίποντα και 7 ασίστ...

Ο Γιαχούμπα Σίμα με 15 πόντους οδήγησε την επίθεση της Μανρέσα, ενώ ο Τσίμα Μονέκε τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (13) και ριμπάουντ (13). Ο Τζάστιν Σάιμον με 18 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση από πλευράς Λούντβιχσμπουργκ.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 32-42, 51-59, 71-78

Οι συνθέσεις:

ΛΟΥΝΤΒΙΧΣΜΠΟΥΡΓΚ (Πάτρικ): Χαλς 4 (1), Μπαρτόλο 6, Ράντεμπαου 7, Σάιμον 18 (1), Γούνταρτ 6 (1), Μπέρε, Κότον 6, Χαπ 4, Χέρτσογκ, Τζέικομπ Πάτρικ 4 (1), Γιόχαν Πάτρικ, Βόλφαρθ-Μπότερμαν.

ΜΑΝΡΕΣΑ (Μαρτίνεθ): Μπακό 10, Φρανσίσκο 8, Μονέκε 13, Πέρεθ 2, Τόμασον 10 (2), Μέι 3 (1), Σίμα 15, Στάινμπεργκς, Βάλτονεν, Βαουλέτ 2.

