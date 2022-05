Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση πυραύλου

Πρόκειται για την 15η οπλική δοκιμή της Βόρειας Κορέας για φέτος.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα έναν βαλλιστικό πύραυλο, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας τρεις ημέρες πριν την ορκωμοσία του νέου Νοτιοκορεάτη προέδρου Γιούν Σουκ-γεόλ ο οποίος έχει δεσμευθεί ότι θα ακολουθήσει πιο σκληρή πολιτική έναντι της Πιόνγκγιανγκ.

Ο νοτιοκορεατικός στρατός επεσήμανε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο από υποβρύχιο (SLBM) στη θάλασσα στα ανοικτά των ανατολικών της ακτών σήμερα περίπου στις 08:07 ώρα Ελλάδας από την Σίνπο, όπου η Πιόνγκγιανγκ διατηρεί υποβρύχια καθώς και εξοπλισμό για την εκτόξευση SLBM.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας εκτίμησε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ενδέχεται να πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο. Το κρατικό δίκτυο NHK, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, μετέδωσε ότι ο πύραυλος προσγειώθηκε εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας.

Την Τετάρτη η Βόρεια Κορέα είχε εκτοξεύσει έναν άλλο πύραυλο προς τη θάλασσα στα ανοικτά των ανατολικών της ακτών, αφού η Πιονγκγιάνγκ δεσμεύθηκε να αναπτύξει τις πυρηνικές της δυνάμεις “με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα”.

Οι ΗΠΑ έχουν εκτιμήσει ότι η Βόρεια Κορέα προετοιμάζει τον χώρο πυρηνικών δοκιμών Πούνγκιε-ρι και ενδέχεται να είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει δοκιμή εκεί ήδη από αυτό τον μήνα.

“Αντί να δέχεται τις προσκλήσεις για διάλογο, το καθεστώς του (Βορειοκορεάτη ηγέτη) Κιμ (Γιόνγκ-ουν) φαίνεται να προετοιμάζει μια δοκιμή τακτικής πυρηνικής κεφαλής. Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί κυρίως από το πότε θα είναι έτοιμα τα υπόγεια τούνελ και η απαραίτητη τεχνολογία”, σχολίασε ο Λέιφ- Έρικ Ίσλι καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ewha της Σεούλ.

“Μια έβδομη πυρηνική δοκιμή, η πρώτη από τον Σεπτέμβριο του 2017, θα οξύνει την ένταση στην κορεατική χερσόνησο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για λάθος υπολογισμούς και λάθη στην επικοινωνία μεταξύ του καθεστώτος Κιμ και της νέας κυβέρνησης Γιουν”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Γιουν θα ορκιστεί την Τρίτη, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα και να συναντηθεί μαζί του στις 21 Μαΐου.

