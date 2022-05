Αθλητικά

Τσέλσι - Αμπράμοβιτς: "τέλος" ο Ρώσος μεγιστάνας

Αλλάζει χέρια η ηγεσία της αγγλικής ομάδας με το "τέλος εποχής" για τον ρώσο δισεκατομμυριούχο.

Η Τσέλσι επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συμφωνία με την κοινοπραξία της οποίας ηγείται ο Αμερικανός ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Ντόντζερς, Τοντ Μπόλι, για την απόκτηση της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Premier League.

Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία 4,25 δισεκατομμυρίων λιρών (4,97 δισεκατομμυρίων ευρώ) για τους πρωταθλητές Ευρώπης τα ξημερώματα του Σαββάτου, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

«Η Τσέλσι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχουν συμφωνηθεί οι όροι για μια νέα ομάδα ιδιοκτησίας, υπό την ηγεσία των Τοντ Μπόλι, Clearlake Capital, Μαρκ Γουόλκερ και Χάνσιεργκ Γουίς, για την απόκτηση του συλλόγου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου με την επιφύλαξη όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν εκείνη τη στιγμή.»

Η Τσέλσι είπε ότι οι νέοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν 2,5 δισεκατομμύρια λίρες για την αγορά μετοχών, ενώ θα δεσμευθούν επιπλέον 1,75 δισεκατομμύρια λίρες για να επενδύσουν στο στάδιο, τη γυναικεία ομάδα, την ακαδημία και το Ίδρυμα Τσέλσι.

Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι όλα τα έσοδα θα τοποθετηθούν σε «παγωμένο» τραπεζικό λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Ρώσος ιδιοκτήτης Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος επί του παρόντος υπόκειται σε κυρώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση, θα δωρίσει όλα τα έσοδα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ανακοίνωση έρχεται με μόλις τρεις εβδομάδες να απομένουν για την τρέχουσα άδεια λειτουργίας του συλλόγου, η οποία λήγει στις 31 Μαΐου.

Ο Αμπράμοβιτς ανακοίνωσε την πώληση του συλλόγου στις αρχές Μαρτίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο όμιλος του Μπόλι, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τον Ελβετό δισεκατομμυριούχο Γουίς, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την αγορά του συλλόγου, μετά την απόρριψη μιας καθυστερημένης προσφοράς από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Τζιμ Ρατκλιφ.

