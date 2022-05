Κόσμος

Ισραήλ: Νεκρός Παλαιστίνιος που επιτέθηκε σε αστυνομικό (εικόνες)

Εξουδετερώθηκε από τους Ισραηλινούς ένας Παλαιστίνιος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό.

Ένας άνδρας μαχαίρωσε έναν Ισραηλινό αστυνομικό κοντά στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ προτού να «εξουδετερωθεί» από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Θύμα και δράστης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Οι γιατροί ανέφεραν ότι ο δράστης, τον οποίο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, δεν είναι νεκρός.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός και ένα νοσοκομείο ανέφεραν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που επιχείρησε να περάσει στο Ισραήλ από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τον στρατό, εντοπίστηκε «ένα άτομο που επιχείρησε να περάσει τον φράχτη ασφαλείας κοντά στην Τουλκαρέμ». Οι στρατιώτες τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού νοσοκομείου Σεμπά είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Παλαιστίνιος υπέκυψε στα τραύματά του.

