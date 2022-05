Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Έγκλημα με θύμα 46χρονο - Συνελήφθη ο γιος του

Οικογενειακή τραγωδία στα Διαβατά. Τα πρώτα στοιχεία για το έγκλημα.

Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, όπου ένας 22χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετικό όπλο τον 46χρονο πατέρα του.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ο 46χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, φέροντας θανατηφόρο τραύμα στο πίσω μέρος της κεφαλής του. Είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ πατέρα και γιου, τον οποίο φαίνεται να πυροδότησαν οικογενειακά θέματα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 22χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Ασφαλείας Δέλτα, όπου φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

