“Το Πρωινό” - Αναστασόπουλος: Η Τζωρτζίνα είχε μιλήσει για αυτά που είδε (βίντεο)

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις από το Γιώργο Αναστασόπουλο από την εφημερίδα "Πελοπόννησος" στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Ο ίδιος ανέφερε πως "η Τζωρτζίνα είχε μιλήσει " και συμπλήρωσε μετά από ερώτηση που δέχτηκε "η Ρούλα δεν ήθελε ο Μάνος να δει τη Τζωρτζίνα για να μην του πει τι είδε με την Ίριδα".

Μάλιστα, τόνισε πως οι σχέσεις Ρούλας - Μάνου ήταν άθλιες, "παρότι προσπάθησαν να υποτιμήσουν την αντίληψη της κοινής γνώμης"

Ακόμη, αποκαλύφθηκε πως η κοινωνική λειτουργός που είχε πάει στο σπίτι στην Πάτρα βρίσκεται πλέον σε παύση από το δημόσιο





