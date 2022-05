Κοινωνία

Λιμενικό: Έρευνα για “παιχνίδια” νεαρών με περιπολικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χρήση φάρου και μεγαφώνου έχει απαθανατιστεί σε βίντεο. Τι αναφέρει το Λιμενικό Σώμα για το περιστατικό.

Σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο φαίνεται μια ομάδα νεαρών να «παίζουν» με τον φάρο και το μεγάφωνο ενός ασυνόδευτου περιπολικού του Λιμενικού, στο λιμάνι της Ραφήνας.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής και το περιπολικό για άγνωστους λόγους, βρέθηκε χωρίς την εποπτεία των υπεύθυνων.

Έρευνα από το Λιμενικό Σώμα:

Έρευνα ζήτησε το Αρχηγείο του Λιμενικού, για βίντεο στο διαδίκτυο, όπου ομάδα νεαρών κάνει χρήση οπτικών και ηχητικών μέσων περιπολικού.

Tη διερεύνηση του περιστατικού, που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες του διαδικτύου, σύμφωνα με το οποίο ομάδα νεαρών έχει περικυκλώσει περιπολικό του λιμενικού κάνοντας χρήση οπτικών και ηχητικών μέσων του ανωτέρω οχήματος, ανακοίνωσε το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.

Με εντολή του Αρχηγού του Λιμενικού, πρόκειται άμεσα να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τα παιδικά του χρόνια και η διάσημη πεθερά του (βίντεο)

ΕΝΦΙΑ: Τροπολογία για νέα εκκαθαριστικά με μείωση φόρου

Μονεμβασιά – Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, τρελάθηκε