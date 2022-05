Life

“Το Πρωινό” - Ρένος Χαραλαμπίδης: Δεν θα ξανακατέβω στην πολιτική (βίντεο)

O Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα. Για το #metoo στον καλλιτεχνικό χώρο, για την εμπειρία του από την πολιτική αλλά και το ρόλο που παίζει στη ζωή του ο έρωτας και ο χορός.

"Αν ξαναζούσα θα έκανα λιγότερο σεξ και θα χόρευα περισσότερο" δήλωσε ο ηθοποιός και συνέχισε "έχω συνδεθεί περισσότερο με τους ανθρώπους που έχω χορέψει πα΄ρα με αυτούς που έκανα σεξ".

"Στα 20 τις γυναίκες τις ποθούσα, τώρα στα 50 μου τις θαυμάζω" είπε "η λαγνεία δεν πάει τον άνθρωπο μπροστά"

Για το ενδεχόμενο ενός γάμου δήλωσε "δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί αφιερώθηκα πολύ στη δουλειά, ήταν και θέμα τύχης"

Μάλιστα αναφέρθηκε και σε μία φράση που του είχε πει η μητέρα του "αν δεν παντρευτείς θα έχεις ένα καημό, αν παντρευτείς λάθος θα έχεις πολλούς"

Τοποθετήθηκε και για τις καταγγελίες στο χώρο του θεάτρου αλλά και για δηλώσεις του Πέτρου Φιλιππίδη στο παρελθόν "όταν λες μόνος σου ότι είσαι ο καλύτερος ηθοποιός, εισπράττες την ειρωνεία των συναδέλφων, θα πρέπει να έχεις κάνει πολλές και διαχρονικλές δουλειές για να μπορείς να το πεις".

Όσο για τρο ενδεχόμενο να ξαναθέσει πυποψήφιος με τη ΝΔ "δεν θα ξανακατέβω στην πολιτική".





