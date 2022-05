Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Καβάλα: Προφυλακιστέος ο συζυγοκτόνος

Ο 55χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος. Τι υποστήριξε στην απολογία του στον ανακριτή.



Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή ο 55χρονος που δολοφόνησε την φαρμακοποιό σύζυγό του, μέσα στο φαρμακείο της, στην Καβάλα.

Στον δράστη απαγγέλθηε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο 55χρονος, ο οποίος έδινε κατάθεσε για πάνω από πέντε ώρες, εμφανίστηκε μετανιωμένος και υποστήριξε πως τον τύφλωσε το ερωτικό πάθος.

«Είχαμε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, θόλωσα και σε μια στιγμή χάθηκαν όλα . Όταν κατάλαβα τι έχει συμβεί, ήθελα να πεθάνω μαζί της, για αυτό έκανα δύο απόπειρες αυτοκτονίας», φέρεται να είπε ο 55χρονος στην απολογία του.



Ο 55χρονος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του ανακριτή, περιέγραψε με λεπτομέρεια την κάθε του κίνηση και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, από την οικογένειά του και τα παιδιά του.

Ο 55χρονος αμέσως μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Παράσταση πολιτικής αγωγής δήλωσε η οικογένεια της άτυχης γυναίκας μέσω δικηγόρου. Επίσης, από την οικογένεια κατατέθηκε αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να αφαιρεθεί από τον 55χρονο δράστη η επιμέλεια των δυο ανήλικων παιδιών του, ηλικίας δέκα και έξι ετών, και να δοθεί στον αδελφό της 43χρονης γυναίκας που ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, προκειμένου αυτός και η σύζυγός του να αναλάβουν την ανατροφή τους.

