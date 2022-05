Οικονομία

Συμβολαιογράφοι: Αποχή 20 ημερών - Πότε ξεκινά η διαμαρτυρία

Γιατί αποφάσισαν την πολυήμερη κινητοποίηση διαμαρτυρίας οι συμβολαιογράφοι. Πότε σταματούν τις πράξεις.

Η Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων, αποφάσισε εικοσαήμερη αποχή από τις 30.5.2022 μέχρι τις 20.6.2022 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Κτηματολογίου να καταστήσει υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή των μεταγραπτέων πράξεων και συμβολαίων από τις 30 Μαΐου 2022, χωρίς να επιλυθούν προηγουμένως νομικά και τεχνικά προβλήματα που εκκρεμούν.

Οι συμβολαιογράφοι αντιδρούν στην καθιέρωση, ως μόνου τρόπου καταχώρισης των μεταγραπτέων πράξεων και συμβολαίων, του ηλεκτρονικού.

Συγκεκριμένα, ζητούν να επιλυθούν όλα τα θέματα, τεχνικά και νομικά για την ηλεκτρονική καταχώριση και να είναι επιτρεπτό στον πολίτη να επιλέγει τον τρόπο που επιθυμεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως με τον Σύλλογο της Αθήνας συντονίζονται ήδη και οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι άλλων περιοχών, μερικοί εκ των οποίων ήδη απέχουν και έτσι αναμένεται η προκηρυχθείσα για τις 30.5.2022 αποχή να είναι πανελλαδική.

