Ελευσίνα: Φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας

Σε συναγερμό έχει τεθεί η Πυροσβεστική λόγω φωτιάς σε επιχείρηση με ξύλα στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά εκδηλώθηκε σε επαγγελματικό χώρο εμπορίας ξυλείας επί της οδού Μαραθώνος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση λίγο πριν τις 8:10 το πρωί έχει καλύτερη εικόνα, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο εμπορίας ξυλείας επί της οδού Μαραθώνος στην Ελευσίνα. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 11, 2022

