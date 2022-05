Κοινωνία

Μητέρα Γαρυφαλλιάς για Καρολάιν: Ένας ψυχρός δολοφόνος προσπαθεί να σε δικάσει

Με μια ανάρτησή της στα social media αναφέρθηκε στη δίκη για το φόνο της Καρολάιν, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της στη Φολέγανδρο, με μια ανάρτησή της στα social media αναφέρθηκε στη δίκη για το φόνο της Καρολάιν, που επίσης δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.

Η Αλεξάνδρα Μάκου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς, αφού παρακολούθησε την απολογία του δράστη της δολοφονίας Καρολάιν, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, έκανε μια οργισμένη και συγκλονιστική ανάρτηση στο Instagram για τη δίκη.

Η ίδια έγραψε:

«Σήμερα κλαίω για σένα γιατί δεν ζεις! Σήμερα σε μια αίθουσα δικαστηρίου ένας ψυχρός δολοφόνος προσπαθεί να δικάσει εσένα! Όχι… δεν θα τον αφήσουμε! Θα παλέψουμε για σένα… εμείς θα σε δικαιώσουμε και θα σε τιμήσουμε όπως σου αξίζει! Θα παλέψουμε να μη βγει ποτέ από τη φυλακή και κοιτάξει στα μάτια την κόρη σου. Για την Καρολάιν…».

