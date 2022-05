Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: εξωσωματική γονιμοποίηση, πλατυποδία και νέα τεχνική bypass

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία, από την Φωτεινή Γεωργίου και τους καλεσμένους της.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποιοι είναι οι 5 παράγοντες στη ζωή μας, που αν τους αλλάξουμε, ζούμε περισσότερα χρόνια γεμάτα υγεία;

Ποια είναι η πρωτοποριακή τεχνική bypass, σε καρδιά που πάλλεται;

Ποια είναι τα ANTENNA CATS, τα αδέσποτα γατάκια που αγαπάμε και φροντίζουμε;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 14 Μαΐου, στις 12:00.

Ποιοι είναι το νέο πλαίσιο για τις εξωσωματικές στη χώρα μας;

Πώς χαμογελαστά παιδιά με αναπηρία, δημιουργούν μπλουζάκια και κούπες με στάμπες;

Πώς αντιμετωπίζεται η πλατυποδία με ειδικούς χειρισμούς;

Γιατί είναι τα αγριόχορτα άγανα επικίνδυνα για το ζώο μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 15 Μαΐου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιώργος Μαργαρίτης: Ο τζόγος, το αλκοόλ και η ιστορία για το “κελί 33” (βίντεο)