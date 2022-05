Αθλητικά

Euroleague: Ο Βεζένκοφ στην καλύτερη πεντάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η πρώτη φορά που ο φόργουορντ των Ερυθρόλευκων συμπεριλαμβάνεται στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ συμπεριλαμβάνεται στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2021-22, η σύνθεση της οποίας ανακοινώθηκε σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φόργουορντ του Ολυμπιακού συμπεριλαμβάνεται φέτος για πρώτη φορά σε καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από ψηφοφορία, στην οποία έλαβαν μέρος ΜΜΕ, φίλαθλοι, οι αρχηγοί και οι προπονητές των ομάδων της Euroleague, ενώ, εκτός από τον Βεζένκοφ, στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλαμβάνονται και τέσσερις παίκτες που έχουν επιλεγεί στο παρελθόν στις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα και ο Βάλτερ Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης είχαν συμπεριληφθεί και πέρυσι στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague, ενώ ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές είχε επιλεγεί στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2020-21. Τέλος, ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό ήταν στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.

Ειδήσεις σήμερα:

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο εν κινήσει - Λαχτάρα για τον οδηγό (αποκλειστικό βίντεο)

Δολοφονία Τοπαλούδη: “Καταπέλτης” η εισαγγελέας για την ενοχή των κατηγορουμένων

Ρωσικό φυσικό αέριο: Κλείνουν οι στρόφιγγες μέσω Ουκρανίας