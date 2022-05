Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για τουρκικά F-16: Μακρύς ο δρόμος μέχρι την έγκριση από τις ΗΠΑ

Σε ότι αφορά στη συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ δήλωσε απογοητευμένος γιατί ναι μεν θα κυρωθεί, αλλά όχι με ευρεία πλειοψηφία.

«Είναι μακρύς και αβέβαιος ο δρόμος από το αίτημα της Τουρκίας για αγορά και αναβάθμιση αμερικανικών αεροσκαφών F-16, μέχρι την έγκριση του από την αμερικανική κυβέρνηση» δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση υπογράφει την ελληνοαμερικάνικη αμυντική συνεργασία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται την Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ ενισχύουν την τουρκική επιθετικότητα.

«Μην προεξοφλούμε τα πράγματα» πρότεινε σχετικά ο υπουργός, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, της κύρωσης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ.

«Πολλά ακούστηκαν σε αυτή τη συζήτηση για την συμφωνία, όπως ότι παραμονές του ταξιδιού του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, οι αμερικάνοι κλείνουν το μάτι στους Τούρκους και τους κάνουν το χατίρι και ότι έχουμε υπολογίσει λάθος τα πράγματα.



Υπάρχει ένα αίτημα της Τουρκίας για αγορά 40 καινούργιων F-16 και αναβάθμιση άλλων 80 F-16. Αλλά από αυτό το αίτημα της Τουρκίας μέχρι την έγκρισή του, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Όταν ξέρουμε μάλιστα - και το δηλώνει και ο ίδιος ο τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλούσι Ακάρ - ότι είναι μακρύς και αβέβαιος ο δρόμος. Να μην προεξοφλούμε λοιπόν ότι θα ολοκληρωθεί η συμφωνία και να μην παίζουμε για άλλη μία φορά ένα παιχνίδι εντυπώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, υπεραμύνθηκε της συμφωνίας για αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καλώντας όσους την αμφισβητούν να ρωτήσουν τους λαούς που ιστορικά, ενώ ανήκαν σε άλλα στρατόπεδα, σήμερα προσχώρησαν στο ΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο, όπως είπε.

«Έξω από το χορό, εύκολα μιλάς και λες και παραπανίσιες κουβέντες. Η προσπάθεια όμως της χώρας, πάνω σε ένα συνεπέστατο ως προς την εκπόνηση και την υλοποίηση σχέδιο αναβάθμισης των σχέσεων Ελλάδος- ΗΠΑ, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με την αίσθηση του κατεπείγοντος.

Ξέρουμε σε πιο στρατόπεδο ανήκουμε. Και ευτυχώς που ανήκουμε σε αυτό το στρατόπεδο.

Για όσους θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες, να αποταθούν σε αυτούς που ιστορικά ανήκαν σε άλλα στρατόπεδα και σήμερα έχουν προσχωρήσει στο ΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο και αποτελούν και τους φανατικότερους υποστηρικτές του. Τους λαούς προς τα βόρεια και τα κεντρικά της Ευρώπης», υπογράμμισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στάθηκε με έμφαση στην αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, που όπως είπε, μετατρέπεται πλέον σε κομβικό γεωστρατηγικό άξονα.

«Είμαι απογοητευμένος σήμερα, όχι γιατί η επένδυση θα κυρωθεί, αλλά γιατί δεν θα κυρωθεί με ευρεία πλειοψηφία.

Οι Αμερικάνοι θα εκπλαγούν δυσάρεστα. Θα απογοητευτούν ενδεχομένως. Είναι όμως δεδομένο ότι θα απογοητευτούν από τη στάση αυτή και οι άνθρωποι στον Έβρο. Η επένδυση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη, είναι μία πραγματική κοσμογονία για την κάποτε περιοχή της εσχατιάς. Και δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν παρατάξεις εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου, που δεν το στηρίζουν», ανέφερε.

Όπως τόνισε, «για τους Αμερικανούς η Ελλάδα πλέον, είναι ο πιο βασικός, και ο πλέον αξιόπιστος συνεπής εταίρος στην περιοχή, γιατί ξέρουν τι να περιμένουν και ξέρουν ότι είναι αυτός στον οποίον αξίζει κάποιος να επενδύσει».

«Υπάρχει μια ανοικτή συζήτηση που γίνεται σε ευήκοα ώτα εταίρων, που είναι έτοιμοι να δώσουν λύση. Διότι αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ο πλέον αξιόπιστος και συνεπής εταίρος στην περιοχή. Ίσως γιατί ξέρουν τι να περιμένουν από εμάς. Δεν είναι κακό να είσαι προβλέψιμος.

Ο τυχοδιωκτισμός και η διάθεση για γεωπολιτικό σπεκουλάρισμα είναι κακό. Είναι η ώρα, όχι για να πεταρίζουμε στους γεωπολιτικούς μας συσχετισμούς, αλλά για να στοιχηθούμε», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, ο κ. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ότι σύντομα θα γίνει η μεταστάθμευση ΜΕΑ MQ-9 για να εγκατασταθούν με προοπτική μόνιμης εγκατάστασης και υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο να προμηθευτεί και η χώρα μας αυτό τον τύπο, σημειώνοντας ότι αυτό είναι η μία παράμετρος των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων.

«Διαπραγματευόμαστε στο πλαίσιο του πλεονάζοντος υλικού, ελικόπτερα BLACK HAWK και παράκτια περιπολικά Island. Έχουμε και άλλα που είναι υπό μελέτη και συζήτηση, και εντάσσονται στην ευρύτερη ελληνοαμερικανική συζήτηση για την άμυνα, για τα οποία, τα στρατιωτικά επιτελεία ετοιμάζουν σχετική πρόταση», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

